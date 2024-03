Pleno para Tolima: le ganó a Alianza, es líder y clasificó

Deportes Tolima derrotó 0-2 a Alianza FC en el inicio de la fecha 14 de la Liga Betplay 2024-I. El cuadro de Ibagué fue contundente tanto en ataque como en defensa y se llevó tres puntos para volver a lo más alto del torneo y clasificar a cuadrangulares. Los goles fueron de Yilson Rosales y Cristián Trujillo.



En la primera parte, Tolima tuvo su primera chance clara justo después del pitazo inicial. Allí, la visita hizo una gran combinación de pases y la pelota le quedó a Eduardo Sosa que mandó un derechazo que atajó Pier Grazziani.

Hacia el 11’ Alianza se acercó por primera vez con Ruyeri Blanco con un remate de derecha que despejó Juan Camilo Chaverra que se dio a causa de una recuperación en campo rival. Dos minutos después, Tolima se acercó con Sosa que le pasó la pelota a Jeison Lucumí y este mandó un remate a manos de Grazziani.



Ocho minutos después, el Vinotinto y Oro abrió la cuenta en una jugada que comenzó Juan Pablo Nieto que mandó un centro por derecha y allí la pelota fue bajada por Carlos Cortés Barreiro y allí Sosa remató, pero Grazziani atajó y el rebote fue capitalizado por Yilson Rosales.



Sobre el 40’, Marlon Torres lo intentó en una jugada en la que sacó un suave remate que no fue problema para Grazziani.



Ya en la segunda parte, Alianza casi encuentra el descuento con Blanco que tras un error de Chaverra agarró la pelota y la mandó al arco, pero se encontró con Juan José Mera que despejó el balón en la línea.



Hacia el 63’, Tolima otra vez llegó a portería rival con Carlos Esparragoza que en el borde del área intentó un remate que se fue directo a las manos del arquero de Alianza. En el 70’, la visita tendría otra chance con Álex Castro que recibió un pase englobado y se fue solo ante Grazziani que le ganó el mano a mano al volante.



Después de estas chances, Alianza no pudo soportar más y en el 76’ llegó el segundo gol de Tolima con Cristián Trujillo que se fue en velocidad y potencia al arco, tocó la pelota con Kevin Pérez y se la devolvió a Trujillo que la puso en un ángulo del arco vallenato. Este gol hundió a Alianza que no tuvo chance para ir por el descuento.



Con esta victoria, Tolima llegó a 29 puntos en la Liga y es líder mientras que Alianza sigue con su mal momento y es 18° con 12 unidades.