Pereira derrotó a Alianza y sigue con su buena racha en Liga

Deportivo Pereira se quedó este domingo con tres puntos importantes para vencer a Alianza FC que se sigue hundiendo en la tabla. El conjunto Matecaña ganó 2-1 en el estadio Armando Maestre Pavajeau.



En los primeros segundos del juego, Pereira casi anota el primero con Gonzalo Lencina quien tras un error de salida de Alianza sacó un remate que apenas pudo sacar el arquero Jaime Mora.



Unos minutos después, Pereira tendría penal a favor tras una fuerte falta de Cristian Blanco sobre Faber Gil. No obstante, Carlos Darwin Quintero mandó el remate desde los doce palos al palo.

Al 16’, Alianza casi logra el descuento. Sherman Cárdenas mandó un centro a Andrés Rentería y el atacante mandó la pelota al travesaño del arco pereirano. En la media hora de juego, Pereira pudo irse adelante con una gran jugada de Ewil Murillo, pero el juez de línea interpretó fuera de lugar de Santiago Gómez.



Sobre el 34’, Emerson Batalla tuvo otra gran chance para Alianza, pero su remate apenas se fue por un lado del arco rival. Sin embargo, cuatro minutos después, Pereira abrió el marcador con Alejandro Piedrahita con un bombazo al palo más lejano.



Antes del final de esta parte, Quintero llegó al área y casi logra aumentar la cuenta, pero el arquero Mora achicó de gran manera para evitar el tanto.



Ya en la segunda parte, Alianza empezó fuerte y casi coloca el empate con Royscer Colpa que tras un centro de Sherman se perdió el gol de forma insólita puesto que tenía el arco en solitario y mandó la pelota al palo.



Sobre el 66’, Rentería ya avisaba y tras un centro de Joel Contreras por izquierda sacó un remate en el suelo que apenas pasó por un costado. El embalaje de Alianza no paró y al 79’, Rentería pondría el empate en Valledupar.



Al 85’, Wilmar Roldán cobró penalti por una supuesta mano, pero tras una revisión en el VAR, se corrigió la acción.



No obstante, pese a que Alianza fue mejor en esta parte, Pereira se lo ganaría en un contragolpe. Piedrahita manejó la pelota, pero no la controló bien y el arquero tapó y dejó rebote a Jhonny Jordan que sacó un zurdazo con el arco en solitario que pegó nuevamente en el arquero y eso hizo que desubicara a un central en la portería que no pudo detener el disparo.



Con el triunfo, Pereira es cuarto en la tabla con 10 unidades mientras que Alianza marcha 17° con cinco unidades.