Alianza y Cali no se guardaron nada: frenético empate en Valledupar

Alianza hizo su debut en Valledupar y su primer rival fue Deportivo Cali, con quien jugó un partido bastante intenso en el estadio Armando Maestre Pavajeau, pues hubo seis goles en el partido. al final, todo quedó empatado 3-3.

El equipo vallenato fue el que comenzó ganando gracias a un gol de Andrés Rentería en el minuto 17. El jugador logró aprovechar una asistencia de Emerson Batalla y remató frente al arquero Joaquín Papaleo.



Ese primer gol de Alianza en Valledupar generó locura en los asistentes, pero la celebración duró apenas unos minutos, pues Cali empató a través de Kelvin Osorio, quien cobró un tiro libre impecable que dejó sin posibilidad a Carlos Mosquera.



Tras esos primeros 22 minutos llenos de emociones, las acciones continuaron en los arcos y de nuevo Alianza fue quien se subió al marcador, pero todo fue gracias a complicidad de Joaquín Papeleo. El arquero no logró encajar el balón y terminó anotando autogol.





El partido no bajó la intensidad y antes de finalizar el primer tiempo el Cali logró empatar de nuevo y al minuto 39 Juan José Córdoba logró anotar tras aprovechar su velocidad por el costado izquierdo.



Para el segundo tiempo se esperaba más goles y no defraudó, pues de entrada el Cali anotó el 3-2, yéndose por primera vez arriba en el marcador. Javier Reina aprovechó un pase de Kelvin Osorio y con el arco vacío, el diez azucarero marcó tras un remate sutil que se embocó en la red.



Sin embargo, las acciones no cesaron y diez minutos después, Alianza empató el partido 3-3 tras un gol de Éver Meza.



Sobre los minutos finales ambos siguieron intentando marcar, en el que tuvieron chances, pero terminaron fallando en la definición. Al final, tanto Alianza y Cali empataron a tres goles en Valledupar en esta segunda fecha de Liga.