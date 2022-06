No hay días tranquilos: Alfredo Arias y Santa Fe no descansan

Tras un torneo en el que Independiente Santa Fe tuvo la ilusión latente de clasificar a los cuadrangulares finales hasta las últimas fechas, Martín Cardetti salió de las filas de manera prematura y Agustín Julio y Grigori Méndez culminaron la competencia en el banquillo.

En el lugar del estratega argentino y de la dupla colombiana, llegó Alfredo Arias con miras a clasificar y luchar por el título con el elenco cardenal. Un león que quiere rugir fuertemente en el segundo semestre que ya tiene la confirmación de su primera incorporación como lo es el defensor central procedente del Pachuca de México, Geisson Perea.

Así las cosas, Independiente Santa Fe se sigue preparando en la sede deportiva de Tenjo con la ilusión y la necesidad de luchar por la Liga BetPlay 2022-II. Alfredo Arias habló con Win Sports + sobre las sesiones de entrenamiento que están teniendo en la pretemporada. El inicio del segundo semestre, pese a que todavía no acaba el primero, está a la vuelta de la esquina y una buena preparación será esencial.

Alfredo Arias comentó en el canal, ‘hay una frase que dice que equipo que gana no se toca y yo trato de que equipo que pierde no se toque, a menos de que sea muy evidente la falla o haya una lesión, porque hay que empezar a construir y a controlar los demonios. El control es el convencimiento de que lo que vos entrenás es lo que vos querés’.

Además, también habló sobre sus experiencias en el Fútbol Profesional Colombiano, pues vale la pena demarcar que ya había dirigido en Colombia al Deportivo Cali, ‘he aprendido mucho, en el fútbol se gana o se aprende, no sé si sé más, pero sí sé que ignoro menos. Cuando llegué a Colombia prácticamente no conocía el medio, me dejé guiar con los jugadores que podían venir a mi equipo, me orientaron bien, pero ahora yo ya puedo opinar’.

Con más bajas que altas, y con el giro que quiere darle a Santa Fe, tiene una idea de juego clara, ‘ahora voy a tener más herramientas para que mi equipo protagonice los partidos, yo quiero que el equipo que dirijo tenga más probabilidades de hacer un gol’. Los cardenales debutarán contra La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo.