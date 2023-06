Alfredo Arias regresaría a Colombia: ¿Lo llamó de nuevo Santa Fe?

El destino de Alfredo Arias, a finales del 2022, lo llevó a dirigir a un equipo al que estaba arraigado. Peñarol se fijó en su desempeño con Santa Fe, al que levantó en lo anímico y futbolístico, llevando a estar muy cerca de disputar una final de Liga.



El llamado desde su país, sumándole un tema personal, lo llevaron a decidirse y partir a Peñarol, pese a tener todo para continuar con el cuadro cardenal. Incluso, durante su despedida, se hablaba que, por respeto a la institución y la terminación del contrato, no dirigiría en un buen tiempo en Colombia.



Sin embargo, su desempeño en Peñarol no fue el mejor, pese a conquistar el torneo uruguayo en este semestre. El fútbol mostrado en cancha no estuvo a la altura y en la Copa Sudamericana cumplió un papel desastroso.



Como técnico libre, surgió un nuevo rumor. De acuerdo a información de Carlos Antonio Vélez, el regreso del uruguayo a Colombia es un hecho “Alfredo Arias, ex Santa Fe, ex Cali y ex Peñarol tiene todo muy adelantado para ser el técnico de Medellín. Profesional con experiencia, serio y trabajador”.