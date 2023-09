Arias se fue conforme con Medellín, pero cree que falta efectividad

Independiente Medellín logró vencer a Atlético Nacional por la mínima diferencia tras un gol conseguido por Diego Moreno de manera agónica. El poderoso se quedó con el clásico paisa y se quedó con el liderato parcial de Liga BetPlay 2023-II.

Tras la enorme victoria en el clásico, el técnico Alfredo Arias habló en conferencia de prensa sobre la importancia de haber conseguido tres puntos y se fue satisfecho por lo que hizo su equipo, aunque reveló que aún faltan detalles por mejorar en ataque.





Conforme por resultado: “estoy muy feliz porque estos partidos no son iguales a algunos, son especiales y yo vi la actitud de mi equipo de ganar. A veces no se da, pero eso se manifiesta en la cancha y creo que la tuvimos desde el primer minuto, hasta el último.



Lo que falló Medellín: “nos faltó efectividad porque en el primer tiempo debimos ser más efectivos para poder jugar más tranquilos.



Lo bueno que hizo el poderoso: “me voy conforme porque hicimos casi 500 pases y en ataque hicimos casi el doble. Hoy cumplió el equipo aún sabiendo que estábamos expuestos a un rival que tiene gol, pero preparamos un juego donde las transiciones no nos hizo tanto daño, aunque sufrimos en algunas”.