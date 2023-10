Arias sobre empate de DIM contra Once Caldas: ‘El rival nos superó’

A pesar de que Independiente Medellín sumó de visitante, jugando con diez hombres por media hora, el técnico Alfredo Arias no quedó satisfecho con lo que mostró el poderoso este domingo contra Once Caldas.



El partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II le dejó un buen premio al DIM, pues según su entrenador, Once Caldas fue superior en el compromiso.



“Fue un partido que se nos puso muy complicado, primero por nuestra mala actuación del primer tiempo. Tenemos mucho por mejorar y sí que hay mucho para mejorar. Nos encontramos con un rival que nos superó con la tenencia de la pelota, no pudimos quitársela y cuando la quitamos, no la administramos bien, esa es la verdad. Si puedo hablar de minutos, que estuviéramos 11 contra 11 y que lo hicimos mal, fue el primer tiempo”, comentó el DT.



“Después yo creo que lo hicimos bien en el comienzo del segundo tiempo. Ya ahí empatamos en el desarrollo del partido. Hubo dos chances que tuvimos muy cercanas. Esas dos chances las hubiéramos podido haber convertido”, añadió el charrúa.