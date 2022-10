Arias elogió a Millos y desea jugar como ellos: ‘se pueden ofender’

Después de la victoria de Santa Fe 3-2 a Millonarios en el clásico, aún se habla de ese resultado que servirá para que terminaran con tres puntos importantes en el bolsillo para quedarse dentro de los ocho clasificados de la Liga BetPlay 2022-2.



Ahora, con la motivación de ganarle a los de Alberto Gamero, Alfredo Arias tendrá retos en condición de visitante y uno de ellos será en la fecha 16 contra Alianza Petrolera, donde el uruguayo espera seguir jugando como jugó en el clásico.



"Me gustaría ver a mi equipo jugar así. No me importa si alguien se puede ofedender yo veo en ese equipo muchas bondades futbolísticas, y mis respetos para mi colega Alberto Gamero", reconoció Alfredo Arias en una entrevista a RCN Radio en el programa Planeta Fútbol.



Hay que recordar que previo al clásico contra Millonarios, Arias fue uno de los que dijo que no le importaba que Millonarios jugara mejor y todos los elogios fueran para ellos, pero ahora sigue contradiciéndose y replanteando lo que mencionó sobre el rival de patio.



La actualidad de Santa Fe es buena y con 28 puntos encabeza el liderato de la Liga BetPlay junto a Millonarios, pero ahora deberá ratificar sus recientes resultados contra los petroleros y luego en el infernal calor de Montería frente a Jaguares, partidos clave para seguir en la parte alta de la tabla.