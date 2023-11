‘Todo esto no servirá de nada si no pasamos a la final’: Alfredo Arias

Independiente Medellín se adueño una vez más en el semestre el clásico paisa, y su DT Alfredo Arias habló sobre las muy buenas sensaciones que vio del equipo poderoso ante el cuadro verdolaga.

La importancia de la victoria, la actitud ofensiva, y el acompañamiento de las dos hinchadas, fueron los temas de conversación que dejó el técnico uruguayo en rueda de prensa. Luego de vencer 2-1 a Atlético Nacional y quedar líder del grupo B con 6 puntos.

Sensaciones del compromiso: “Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Cuando veo que nos dan tanta importancia, al cuerpo técnico y otras variables, todo esto gracias al buen equipo que no se rinde y que tiene muchas ganas de ganar, ya que este equipo compite y los resultados hacen que los partidos sean diferentes”.



Las dos hinchadas en el estadio: “Me gustó mucho ver gente de los dos equipos. Incluso con mi poca vista, podía ver como se mezclaban los colores. Si pudiéramos ser ejemplo para otros lugares de Colombia o Sudamérica, donde un clásico de tanta tradición, tanto nombre y enemistad que hay en esta ciudad, que se pueda compartir en paz. Ojalá que todo termine bien en la noche”.



La actitud ofensiva del equipo: “Queremos convertir todas las acciones que tenemos, pero no es fácil. Un clásico y estar allá adentro, la cancha que está mojada, el balón que rebota rápidamente. No es fácil”.



Intensidad del compromiso: “Esta intensidad se ha manifestado desde el primer día, esta intensidad se habla cuando no tienes la pelota, pero el fútbol es con y sin pelota incluso es alternancia a veces, todos los equipos intentamos tenerla más, está bien hablar de intensidad pero también hay que hablarlo con la pelota, esto se entrena y tiene una base de entrenamiento, de nada nos sirve la intensidad de los tres clásicos ganados, del invicto, de tener el punto invisible, de nada sirve si en el próximo partido no somos los mismo, ojala los muchachos sigan con es humildad que traen, así podemos seguir con la misma intensidad.”