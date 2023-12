‘Esta oportunidad es única para todos nosotros’: Alfredo Arias

Independiente Medellín está ante la gran oportunidad de volver a salir campeón después de 7 años sin conseguirlo, y tras varios fallidos que ha tenido el ‘poderoso’ en 2018-II y 2022-II. En esta ocasión el técnico de la institución antioqueña, Alfredo Arias, habló en rueda de prensa sobre la necesidad de darle esa séptima estrella a toda la hinchada, que ya lleva varios años soñándola.

Alfredo Arias con el Deportivo Independiente Medellín está disputando su primera final en el fútbol profesional colombiano, luego de ya haber estado con Deportivo Cali y con Santa Fe en los años anteriores.

Los puntos de conversación que habló el técnico uruguayo fueron la motivación del Cuerpo Técnico y los jugadores, la convicción de su idea de juego, los errores que el equipo no puede realizar como pasó en Barranquilla, la idea de hacerse sentir locales, y la oportunidad única que el plantel está en este momento.

La motivación de los jugadores: “Los jugadores están preparados, se han preparado a lo largo del campeonato, y todos saben que si tienen la oportunidad lo tienen que aprovechar. Esta es una oportunidad única que se da a veces en la vida. Ese es nuestro pensamiento”.



Los errores que debe corregir: “En el plano sanitario, debemos decir que estamos tratando de llegar al máximo posible en las capacidades de todos los jugadores. No podemos empezar el partido como el de Barranquilla, hicimos 20 minutos muy malos; después los jugadores se recuperaron y dieron todo de sí y creo que pudimos traernos un mejor resultado.”



La planificación del partido en el Atanasio: “Nosotros sufrimos especialmente por la banda izquierda del rival, este no es un juego en el que vos planteas y con eso basta, pues el rival también lo hace. Trataremos de controlar a Junior, estaremos muy atentos desde el primer minuto, seremos muy agresivos”.



Oportunidad única: “Un sueño porque ya decir que es un objetivo, es quitarle trascendencia a lo que se logra cuando se llega a estas instancias. Esto viene precedido por muchos pasos de otros objetivos. Al que creo que los jugadores que acompaño desde mi posición están preparados. Mañana es la oportunidad de ir por ese sueño, es la única chance que tenemos en esta vida de ir por ese sueño”.



El equipo del pueblo: “Cuando firmé el contrato, todos esos papeles que te ponen, me llamó la atención de que en cada hoja salía la frase ‘el equipo del pueblo’. Mi responsabilidad está con ‘el equipo del pueblo’. Todos los equipos representan a su ciudad, pero este es el único que se llama así”.