Arias y el adiós a Santa Fe: 'no fue para nada difícil decidir'

Alfredo Arias dejó a Independiente Santa Fe tras llevarlo a los cuadrangulares de Liga Betplay, una decisión inesperada y especialmente difícil para el club, que esperaba por fin iniciar un buen proceso.

El DT habló a su llegada a su nuevo club y, para muchos, no fue especialmente considerado con su declaración.



"No fue para nada difícil decidir sobre la llegada a Peñarol. Yo ya había definido qué iba a volver al país a fines de este año tuviera o no tuviera equipo, a pesar de que me quedaba un año y medio más de contrato".



Al parecer su decisión fue para estar cerca de sus padres y su familia en Uruguay.



El estratega charrúa anunció que trabajará hasta el 22 de diciembre y la pretemporada empezará el 3 de enero:"Me encontré con mucha buena madera, con muchachos que tienen ganar de dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. No importa quiénes fuimos antes, sino qué vamos a hacer a partir de ahora", dijo.



"Vamos a intentar recuperar a ese Peñarol que tiene que ganar siempre y en todos lados. La historia de este gran equipo está basada en sacrificio y humildad, ojalá nos apoyemos en esos valores", concluyó.