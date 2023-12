Arias: respeto a Nacional tras goleada y lamentó incidentes ocurridos

Independiente Medellín está firme en el cuadrangular B de Liga BetPlay 2023-II y luego de la importante goleada 5-0 a Atlético Nacional en el clásico paisa, el cuadro dirigido por el técnico uruguayo Alfredo Arias quedó con altas posibilidades de llegar a la gran final del campeonato.

Luego de la victoria aplastante en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, el técnico Alfredo Arias analizó lo que fue la actuación de su equipo, pero también lamentó no terminar el partido tras los incidentes que protagonizaron los hinchas de Nacional en las tribunas.





Admiración por Nacional: ‘Si antes dije de mis respetos por el equipo al que nos enfrentábamos, más respeto todavía ahora ante lo que ocurrió. No es fácil estar en esa situación y me hubiese gustado terminar el partido, pero son circunstancias que debemos mejorar como sociedad”.



Clave de la goleada: ‘Por qué sucede ese tanteador, porque ya en el partido contra Millonarios en el primer tiempo, repetimos hoy lo que hicimos y al comenzar el complemento y encontrar el gol, ese nos permitió tener la tranquilidad y jugamos con la desesperación del rival”.



No se confía: “Tenemos que festejar poco y seguir como venimos haciendo en el semestre para poder conseguir el objetivo y cuál es el objetivo, pues es ganar el próximo partido”.



Felicitó a sus jugadores: “Fuimos un equipo valiente y que tienen hambre de ganar. Se gana todos los días, siendo un buen padre, hijo, hermano y para ganar los objetivos no hay que perder eso de vista y tenemos que ir por todo contra el América”.