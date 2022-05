¿Llegó con sed de revancha? Arias habló de refuerzos y más en Santa Fe

Santa Fe estrenará técnico pensando en la Liga Betplay II-2022, luego que la negociación con el uruguayo Alfredo Arias, extécnico del Deportivo Cali, terminara en final feliz. Este viernes en horas de la tarde, el nuevo timonel cardenal arribó al país con el objetivo de regresar al equipo a pelear finales, que le han sido esquivas en el último tiempo, quedándose por fuera del baile de los ocho.



Arias estuvo dispuesto a asumir este gran reto y empezará a consolidar su proyecto deportivo esta misma semana. En charla con los medios, tan pronto pisó Bogotá, Alfredo mencionó que serán días claves para conformar la plantilla del segundo semestre.

"No puse condiciones para venir a Santa Fe", dijo a El Vbar de Caracol Radio tras ser consultado por detalles de la negociación. "Es un equipo grande, ganador a nivel Sudamericano, que pocos lo pueden decir. Ninguna condición, solamente de que ojalá sea merecedor del honor que me están haciendo".



Arias dejó claro que lo primero que hará en Bogotá es reunirse con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. "Primero tengo que reunirme con el presidente y conocer a los jugadores, entrenar y verlos en cancha, siempre trato de construir sobre lo construido porque si no lleva mucho tiempo un edificio nuevo. Santa Fe tiene buenas bases, vimos muy buenos jugadores, así que primero vamos a ver cómo estamos en casa y ya después salir a buscar".



¿Llega en busca de revancha al FPC? Alfredo Arias dejó claro que no lo ve de esa manera y dio sus razones: "No hay revancha porque sino no estaría acá ahora, quiere decir que el trabajo fue valorado por la gente en Cali, que seguramente nos recomendaron, como por los demás equipo que nos enfrentaron".



El nuevo entrenador cardenal mencionó que su estilo de juego no cambiará, y es el mismo con el que se le conoció en el FPC. Quiere salir a ganar, sea de local o visitante. "El estilo de juego mío es que quiero ganar en todas las canchas, nosotros vamos a todas a proponer lo nuestro, lógicamente que dentro de eso siempre hay diferentes estrategias y diferentes nombres, pero hay una ida".



Aunque Arias no dio nombres de posibles bajas, el periodista Julián Capera aseguró que Harold Gómez, Jerson Malagon, Fernando Coniglio y Alejandro Gutierrez no continuarán en el club. Otra duda es Francisco Meza. En los próximos días se empezarán a confirmar las bajas.