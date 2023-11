Alfredo Arias sintió impotencia por perder en Liga: ‘Jugamos mal’

Independiente Medellín perdió 1-0 contra Millonarios, cedió terreno en el cuadrangular B de Liga BetPlay 2023-II y cayó un invicto de 19 fechas sin haber conseguido una derrota.

Luego del resultado negativo en El Campín contra el vigente campeón de Colombia, el técnico Alfredo Arias analizó lo que fue ese juego y fue autocrítico con sus dirigidos, pues resaltó que los errores fueron todos de Medellín.

Análisis del gol: “Millonarios encontró el gol porque rompió una zona que generalmente no rompe. Después pudo dosificar la ventaja".



Bueno y malo del equipo: “la actitud nuestra y el planteamiento fue la misma que en partidos anteriores y a nosotros nos sorprende el gol y Millonarios pudo dosificar el esfuerzo. Jugamos mal, no tuvimos la tranquilidad y sabemos que no jugamos nuestro mejor partido. Todos los errores fueron nuestros. El mérito de Millonarios fue haber defendido muy bien su ventaja".



Lesión de Chunga: “la realidad es que hace dos días no jugaba y puso todo de sí e hizo todo lo que pudo para estar en este partido. Le agradezco por su valentía, pero él no estaba en condiciones para jugar. Apenas llegamos al primer tiempo, dijo que no podía seguir. No sé si contaremos con él para el próximo partido”.