Alfredo Arias y la confianza sobre su equipo para la gran final

Independiente Medellín sueña y confía con llegar a la séptima estrella este semestre, y el técnico del equipo antioqueño, Alfredo Arias, esta seguro de que todos sus jugadores darán todo por la camiseta para lograr ese ansiado título que los garantice como el mejor equipo de Colombia.

Junior e Independiente Medellín tendrán a mano la gran oportunidad de ser campeón este segundo semestre, luego de que ambos equipos llegaran a este decisivo encuentro después de haber ganado sus respectivos grupos en los cuadrangulares.

El técnico Arias habló sobre el valor que los jugadores han tenido durante el semestre, además de confirmar la ausencia de Jose Luis Chunga, también sobre la identidad de juego que el técnico mostró desde que llegó al equipo antioqueño, y del respeto que el Medellín le tiene al rival.

Esfuerzo de los jugadores: “Tenemos que estar orgullosos y tratar de honrar este privilegio que la vida nos da. Después del esfuerzo que los jugadores que todo lo han entregado, creo que eso es lo que debo agradecer primeramente por estar en esta instancia”.



Jose Luis Chunga: “Chunga no alcanzó a llegar a pleno de condiciones, y por ende no va a estar”.



Identidad del Medellín: “Hoy este juego y como se vive en todas las partes del mundo, no permite tiempo para poder adaptarse desde un punto cero. Por eso cuando llegamos al Medellín, hablamos de construir sobre lo construido, por alguien a quien yo aprecio, como lo es David González que lo tuve como jugador en el Cali”.



Sobre Junior: “Es la primera vez que me verán en una final del Fútbol Colombiano. Esto es un viaje y cuando inicias debes dar el primer paso. Para llegar al destino debes dar los últimos pasos, en este caso estamos en esta situación y esperemos llegar bien en eso. Ser coherentes y repetir sobre todo lo que hemos hecho. Nosotros siempre desde el primer momento estuvimos en la obligación de tenerle respeto al rival”.