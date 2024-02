Arias resaltó el sacrificio del DIM para vencer a Deportivo Cali

Independiente Medellín venció en un duro partido a Deportivo Cali donde el cuadro Poderoso se le vio fuerte en la primera parte antes de la expulsión de Brayan León y luego sufrió de más para quedarse con el triunfo en casa.



Pues bien, finalizado el juego, Alfredo Arias dejó sus sensaciones de la victoria y resaltó sobre todo el sacrificio de su plantel para conseguir tres puntos que necesitaba urgente el rojo de la montaña para despejar las dudas.



“Nosotros teníamos que ganar. Desde el partido de Barranquilla les dije a mis jugadores que había que ganar. El partido se hizo cuesta arriba tras la expulsión de Brayan. Cali jugó muy bien con uno más e hizo valer el hombre de más”, comentó de inicio.

“Después de lo que veníamos viviendo y de la goleada ante Junior, este partido es importante. Anotaré este juego para después y es un escalón para lo que pretendemos, el sacrificio fue importante en todos los jugadores”, agregó sobre el juego



Por su parte explicó el cambio de Baldomero Perlaza: “Él se viene reintegrando al grupo y no vi que pudiera aguantar el ritmo en un momento del juego donde había que correr (cuando DIM se quedó con diez). Por eso puse a Diego (Moreno) junto a Alvarado y lo hizo bien.



En cuanto a la poca efectividad tras cuatro fechas dijo: “Son muy pocos goles y hemos concedido muchos. No daré excusas por eso, pero eso no quiere decir que no hemos creado, me preocuparía mucho sino es el caso. Contra Junior lo superamos en posibilidades, pero nos faltó eficacia. Tengo fe que encontraremos efectividad y competiremos como el semestre pasado”.



Ante la pregunta de que los refuerzos no se han acoplado del todo mencionó: “Nos pasa a nosotros y a todos los equipos que han tenido que reformular al plantel. Este campeonato es largo y en todos los años que he estado nunca es como empieza. El calendario hace corto son las vacaciones. Los equipos que llegamos a cuadrangulares o las finales no pierden la forma y cuando hay incorporaciones de otros torneos o que no entraron a cuadrangulares pues si se pierde el estado y eso es lo que hay acoplar en el plantel”



Finalmente, valoró el partido de Eder Chaux y de Pablo Lima: “El arquero fue la figura, pero que el fuera él habla bien del rival. Tuvimos picos altos como fue Pablo Lima. Es el que más corre, el que más porcentaje de pases tiene, pero el perder por goleada y en el que su posición se haya ido un jugador fundamental hace que lo dije no se vea”.