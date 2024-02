Arias tras el empate: ‘Seguimos en la construcción de algo mejor’

Independiente Medellín no pudo salir del partido con Santa Fe con los tres puntos gracias a una jugada quieta del rival en donde se decretó el empate en el Atanasio Girardot.



Pese a esto, para Alfredo Arias, su equipo fue el que más opciones tuvo y aseguró que este partido servirá para seguir apuntalando cosas para el futuro en el semestre.



“Estamos en la construcción de un equipo, lo cual no es excusa para nada. El equipo va compitiendo mejor día a día, hay cosas que afinar. El campeonato hasta ahora empieza. Los equipos siguen construyéndose y todo está muy parejo. Pudimos haberlo ganado como poderlo perdido”, comentó de inicio.

Y agregó sobre el juego: “Buscamos la victoria siempre, pero con centros casi lo perdemos. Creamos más chances, hay cosas que mejorar y seguir corrigiendo. Nos vamos tristes, pero no perdimos y este equipo hace rato no pierde en esta cancha”.



Por su parte, ante la pregunta de si el DIM está falto de líderes dijo: “Yairo es el líder en este momento. Es capitán porque está desde los once años aquí. A pesar de lo que cansado lo mantuve en cancha. Los líderes en este equipo surgirán más adelante”



De igual manera, se refirió a la falta de decisión en el equipo: “Hay muchos aportes de todo tipo para mejorar la toma de decisiones, pero yo creo en la antigua, esa toma se mejora jugando y entrenando. También necesitamos más confianza, eso llegará. El no haber podido ganar y estar tristes es una señal buena de mis jugadores. Arrancamos dudosos, pero estamos construyendo algo mejor para el final”



Por otro lado, dio las razones por las que mantiene a José Aja en la titular: “Él no juega porque es extranjero, juega porque hay un análisis hecho detrás. Tengo que ir con mi conciencia y no con la de la gente que dice que se cuestiona al futbolista. No estuvo involucrado en las jugadas donde nos atacan. Los cambios han resultado en defensa, pasamos de dos goleadas a que ya no nos anotan”



Finalmente, habló de la salida de José Ortiz de la titular: “Todos tenemos un momento malo. José no tuvo una buena actuación en Bogotá y Barranquilla y tras ello el equipo mejoró. Las decisiones son mías. Cuando hagan los análisis quédense con el presente”.