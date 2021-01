'Me sedujo la idea de formar un equipo competitivo': Alexis Rolín

Uno de los refuerzos llamativos en este mercado de pases lo tiene Independiente Medellín con Alexis Rolín, el uruguayo llega al poderoso como el central y capitán campeón con Rentistas y su anuncio fue un golpe de opinión. Rolín quien lleva varios días trabajando con el grupo, habló sobre su llegada al fútbol colombiano y lo que pretende jugando con la camiseta poderosa.

“Estoy muy contento, me han recibido muy bien desde los compañeros, hasta las personas que trabajan en el club y eso es algo que me hace sentir muy bien”, resaltó.



Además, “me sedujo la idea de formar un equipo competitivo, sumada a los jugadores que son muy talentosos y quieren pelear el campeonato. Llego por un año a préstamo y la negociación se dio muy rápido, el 31 de diciembre llegamos a un acuerdo y esta semana que llegué ya me integré a los trabajos con el grupo, espero conocer bien a mis compañeros y estar integrado al equipo”.



En cuanto a sus características, Rolín precisó que “intento ser fuerte en la marca, después me gusta el juego aéreo e intentar salir jugando con la pelota, son las características más grandes que tengo. Quiero ser un defensa duro, difícil de pasar y ayudar al equipo”.



Sobre el técnico Hernán Darío Gómez y el grupo que encontró, Alexis comentó que “al ‘Bolillo’ lo conocía, sabía de su trayectoria en las distintas selecciones que dirigió y para el futbolero, es una persona muy respetable. Encontré un grupo con mucho respeto, es muy sano y pienso que esa es la base para conseguir cosas importantes”.

Rolín se encontrará en el DIM a Matías Mier, compatriota a quien enfrentó en varios clásicos Nacional – Peñarol, pero ahora unirán fuerzas. “Con Matías (Mier) lo conocía, más que nada nos enfrentamos en contra (Nacional de Uruguay Rolin y Mier en Peñarol) en Uruguay, estuve hablando un poco con él antes de venir. El fútbol nos llevó por caminos distintos, pero nuevamente nos encontró acá”, declaró.



Finalmente, el central destacó los jóvenes del equipo y el recibimiento de los hinchas. “Les hace bien a los equipos tener esa mezcla de juventud y experiencia, en los entrenamientos que he estado, veo a los chicos que escuchan mucho a los experimentados. Agradezco el cariño de los hinchas y por mi parte prometo aportarle al equipo desde donde esté”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8