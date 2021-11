¿América fuera de la fiesta? En Pereira 'ningunean' a equipo de Osorio

Alexis Márquez, técnico del Deportivo Pereira, habló con el programa Zona Libre de Humo sobre el próximo partido frente al América de Cali, en el que tendrá su primer duelo tú a tú con Juan Carlos Osorio. También se refirió a la vuelta en la final de Copa Betplay frente a Nacional, que será a mitad de semana. El entrenador confía en salir victorioso.



"Esta fecha para todos define algo. Para algunos entrar a los ocho, sumar en reclasificación, son muchas cosas que se pueden conseguir con un resultado positivo", dijo el entrenador de 45 años que buscará, entre algunas cosas, terminar como cabeza de grupo. "América está por delante en reclasificación; queremos pasarlos y poder aspirar a un cupo internacional".



El equipo matecaña, cuarto en la tabla con 33 puntos, los mismos de Millonarios y Tolima, no se la pondrá fácil al América como algunos han insinuado por el hecho de estar clasificados.



Márquez aseguró que "vamos a salir a ganarle al América, como ellos quieren hacerlo con nosotros", y también duda que por más que América llegue a 29 puntos, si ganan en Pereira, consigan meterse a los cuadrangulares finales. "Yo creo que con 29 no le alcanza a un equipo para clasificar". Los de Juan Carlos Osorio no solo deben ganar sino también esperar que los rivales de arriba no lo hagan para poder meterse. Un milagro que según Alexis no se dará.



Finalmente, el técnico se refirió al otro duro reto que tendrán en la semana y es la final de vuelta contra Nacional, de la que salieron golpeados tras recibir cinco goles. "Resultados como un 5-0 lo voltean muchos equipos. El resultado sobre el papel se ve bastante abultado pero si estamos finos y con buena disposición se puede sacar cualquier resultado".