‘Que un árbitro salga herido me parece escandaloso’: Alexis García

Alexis García lamentó que Equidad no haya podido ganarle de local al Junior de Barranquilla, en el estadio de Techo, y su equipo todavía no pueda celebrar un triunfo en la Liga BetPlay II. Sin embargo, lo que verdaderamente lo indignó fue que por culpa de los hinchas visitantes el partido se haya terminado y quede en riesgo la plaza, pues podría ser sancionada por hechos de violencia: agredieron a un juez de línea y luego hubo disturbios que controló la policía.



“No hubo problemas entre los jugadores, el problema llega desde algo que no nos compete a nosotros; que un árbitro salga de Techo herido, me parece escandaloso, merece ser revisado”, dijo Alexis García, quien anunció que Equidad acudirá ante la Dimayor, pues no merece un castigo.



“Nuestro presidente no estuvo acá en el estadio, pero me llamó y me dijo que iba a revisar seriamente el tema, porque el partido no lo acabamos nosotros, lo acabaron los hinchas del Junior en la tribuna por la agresión al árbitro; esperemos qué ocurre, pero no se puede dejar así, la oda a los imbéciles en las tribunas es lo peor que le puede pasar al fútbol”, confirmó el entrenador asegurador.



Sobre el partido también lanzó una fuerte crítica, pues aseguró que Junior quemó tiempo, con complicidad del árbitro: “La Equidad no dominó por momentos el partido, lo hizo todo el segundo tiempo y dividió el dominio en el primero. En el segundo tiempo se jugó menos, porque se fingió más, o porque el árbitro permitió más cosas; nosotros queríamos apresurar el juego y él lo detenía. Consultó el VAR hasta para un saque de arco… Hay que tratar de que se juegue más”.