Santa Fe podría perder otro jugador: repetirían caso Michael Rangel

Santa Fe inició el 2023 con varias buenas noticias como la flamante contratación de Hugo Rodallega de un protagonismo impecable en México, Inglaterra, Turquía y Brasil tras abandonar el Fútbol Profesional Colombiano hace 18 años después de jugar en el Deportes Quindío donde debutó, y luego su paso por el Deportivo Cali. Pero, así como ese excelente fichaje, los cardenales sufrieron con reajustes dentro de su nómina para el primer semestre.



Carlos Sánchez apareció como jugador para el 2023, y después de pocos días, el jugador confirmó que no hubo mayores acercamientos para renovar su contrato con el Independiente Santa Fe y ahora jugará en San Lorenzo de Almagro. Así como el tema de Sánchez, Andrey Estupiñán finalmente no jugará con los cardenales por un tema que ya se había dado.

El caso de Michael Rangel que en su regreso solo pudo disputar uno que otro partido se puede repetir en Independiente Santa Fe. Cuando el atacante firmó su contrato con los cardenales, en su contrato decía que si había una oferta importante de un equipo del exterior, Rangel tenía toda la potestad de tomar la opción, y así fue. Recaló en Mazatlán de México en un corto paso afuera de Colombia y regresó al Deportes Tolima. Con Andrey pasó lo mismo, aunque se dijo que logró acordar su renovación por el 2023, el 17 de enero se confirmó su no continuidad, puesto que le pidió al club lo mismo que Michael Rangel: firmar con cualquier equipo del extranjero si llega una oferta.



Eduardo Méndez bajó de la nube a Andrey Estupiñán, y aunque Santa Fe confirmó la llegada de Alexis Castillo Manyoma, el tema se está tornando mucho más complicado ahora. Con el Sudamericano de por medio, el ex Cortuluá no estaría en las primeras fechas de la Liga BetPlay 2023-I y es que, con su convocatoria a la Selección Colombia Sub-20 el extremo tendrá varias ofertas y de hecho, ya llegó una desde Argentina. El equipo del corazón del Valle no aceptó la oferta.



El periodista de ESPN que cubre a Independiente Santa Fe, Theo González también reveló que, "el jugador entrará en concentración desde mañana con la Selección Colombia Sub 20 para el Sudamericano. Si sale oferta atractiva para el fútbol del exterior podría irse. Si no hay ninguna se uniría a Santa Fe tras el Sudamericano”. Un caso similar al de Michael Rangel, pero por ahora hay tranquilidad en el cuadro cardenal por el rechazo del Cortuluá a un club argentino.