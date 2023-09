Estaba listo pero ya no: ¿por qué no llegaría Guimaraes al Tolima?

Deportes Tolima logró un sufrido empate 1-1 contra Independiente Medellín, uno de los punteros de la Liga Betplay II 2023, y aunque no es suficiente para salir del sótano de la tabla, ayuda a la hora de la motivación.

Y lograr ese objetivo de recomponer el camino iba a ser tarea de Alexandre Guimaraes, ex DT de América y Atlético Nacional y un estratega con reconocimiento y respeto de parte de los jugadores.

​

Todo iba bien e inclusive se habló de un posible debut en Ibagué contra Envigado, pero en las últimas horas ese acuerdo, que parecía seguro, de repente se cayó.

​

Así lo informó el periodista Mariano Olsen: "Confirmado. Se cayó la llegada de Alexandre Guimamaes al Deportes Tolima", dijo.



¿Y cuáles fueron las razones? "Diferencias económicas e impositivas relacionadas con el salario del entrenador frustraron la inminente vinculación", añadió la fuente.

CONFIRMADO

Se cayó la llegada de Alexandre Guimamaes al Deportes Tolima.

Diferencias económicas e impositivas relacionadas con el salario del entrenador frustraron la inminente vinculación. — Mariano Olsen (@olsendeportes) September 15, 2023

No sería la primera vez que Guimaraes no puede finalizar un acuerdo por esas cuestiones de impuestos en el fútbol colombiano, pues incluso con América llegó a tener esas difrencias.

​

Lo cierto es que si finalmente no llega al Tolima, aún le queda a la familia Camargo la carta de Leonel Álvarez, que puede no ser el más económico pero sí muy eficiente. Habrá que esperar entonces al técnico en propiedad.