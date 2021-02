Guimarães satisfecho con la fortaleza mental de Atlético Nacional

Atlético Nacional derrotó 2-0 a Boyacá Chicó por la quinta fecha en la Liga colombiana I-2021. Los verdolagas siguen sumando en la tabla y antes de su fecha libre, el técnico Alexandre Guimarães destaca el nivel que poco a poco va subiendo en su grupo.

“Yo lo he estado diciendo, porque lo hemos estado viendo. Lo que necesitamos es la continuidad de los partidos para ir logrando esa soltura que nosotros la vamos sintiendo en el equipo. Creo que esa continuidad es basada en que necesitábamos antes de esta fecha libre que vamos a tener, darle una continuidad a un grupo de jugadores y eso nos ha servido para identificar esa evolución y lo principal es que los futbolistas de Atlético Nacional están comprometidos con esto que queremos hacer. En este partido pudimos dar mucha intensidad, mover mucho mejor el balón, encontrando diferentes receptores en posiciones ventajosas, así que seguimos trabajando y estando claros en lo que estamos haciendo”, detalló el técnico brasileño.



Además, “el equipo mostró algo que, si quiere ser campeones y competitivos, debe tener fortaleza mental, se los dije en el camerino y son situaciones que el jugador puede en un momento determinado compensar en la fatalidad física y el grupo de jugadores que estuvieron en campo fueron muy fuertes mentalmente para saber que estamos generando opciones, aunque no habíamos marcado y fue importante para este grupo”.



En cuanto a la eficacia, Guimarães comentó que “más allá que el portero de Chicó haya estado muy bien e independientemente, en todos los partidos, el equipo hizo lo que nosotros hemos planificado. Sin importar el rival, lo que a mí como técnico y el cuerpo técnico lo que nos interesa es ver la evolución del equipo, lo que pasa en los partidos, son historias diferentes”.



Sobre el módulo de juego en los encuentros del campeonato, Alexandre explicó que “nosotros hemos hecho línea de tres y una falsa línea de cuatro en casi todos los partidos, estirando un lateral para encontrar una mejor salida limpia de atrás, jugando con tres y no con dos en el fondo. Hay que mirar con detenimiento todas las cosas que hemos querido hacer y el saldo después de estos cinco partidos oficiales del torneo, el saldo es muy positivo”.



Finalmente, el estratega proyectó lo que sigue identificando a lo largo de los encuentros y cómo en esta semana larga de trabajo, buscará enfatizar para llegar a tope en la séptima fecha contra Once Caldas. “Estamos buscando perfiles en cada uno de los partidos para ser que todo lo que mostramos contra Pereira, frente a Chicó y contra Santa Fe, lo estamos haciendo para buscar diferentes opciones. El partido de Pasto fue un muy buen juego, donde supimos adaptarnos a las circunstancias y considero que vamos bien”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8