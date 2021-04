‘Salimos heridos, pero no liquidados‘: Alexandre Guimarães

Atlético Nacional cayó 1-0 frente a La Equidad, por la ida de los cuartos de final en la Liga I-2021. Los verdolagas no lograron continuar su racha ganadora y lo frenó el conjunto asegurador, quien sacó diferencia tras una jugada de saque de banda. Al final del partido, el técnico Alexandre Guimarães llamó a la calma y confía que el próximo domingo en el Atanasio, sea a otro precio.

“Ahora estamos en una situación diferente para mí, sobre jugar afuera o no. Ahora tenemos 180 minutos antes de empezar el partido. El resultado de este partido no define el pase a la siguiente ronda, no era lo que vinimos a buscar. El equipo mantuvo una postura donde el rival no logró tener muchas situaciones de gol, más allá de una en el primer tiempo y otra en el segundo donde llegó el gol. Mi análisis radica en que terminó una fase donde terminamos líderes en nuestra zona, ahora llega otra fase, donde tenemos 90 minutos para buscar la diferencia que nos permita clasificar a las semifinales”, resaltó Guimarães.



Sobre el flojo desempeño jugando este semestre por fuera del Atanasio, donde apenas sumó tres triunfos de 13 partidos disputados, el brasileño explicó que “de visitante, el equipo cae muchas veces en el juego del rival, pero creo que es un resultado que nosotros por lo que ya hemos hecho, por la calidad de los jugadores y la rabia que mostraron en el camerino, que tenemos que analizar para evitar cometer errores e ir a Montevideo a sacar una buena diferencia y luego afrontar el juego del domingo”.



En cuanto a la jugada del gol para el equipo local, Alexandre detalló que “creo que la situación del gol fue una desconcentración, ganaron un duelo donde llegaron con ventaja al área, pero la jugada del primer tiempo de ellos nos ganó bien la espalda y al final pudo resolver el arquero (Aldair) Quintana. Salimos heridos, pero no liquidados y bajo esa premisa debemos afrontar el partido de vuelta”.



El estratega habló sobre Vladimir Hernández, su función en el terreno de juego y la explicación de los cambios realizados desde el minuto 19 del segundo tiempo. “Vladimir (Hernández) hizo un partido donde hizo movimiento de afuera hacia adentro, donde a nuestro punto de vista lo hizo bien. Luego hicimos los cambios, pensando en el largo viaje que tendremos que hacer en Montevideo”.



Finalmente, el técnico que aún no puede vencer a La Equidad, algo que no pudo lograr ni con América y hasta el momento tampoco ha podido con Nacional, analizó el resultado y la dificultad que tuvieron sus dirigidos a la hora de atacar a su oponente. “Si el marcador era más abultado me preocuparía, aunque este 1-0 aunque no era el marcador que queríamos, lo podemos voltear en nuestra casa. Eso fue más virtud del rival, que nos cerraron los caminos interiores y por eso no logramos efectuar remates de media distancia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8