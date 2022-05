Guimaraes se pronunció respecto a las críticas de Tulio Gómez en redes

El América de Cali vive uno de sus momentos más difíciles a nivel deportivo desde el ascenso a finales del 2016, el cual el equipo durante los últimos 5 meses ha tenido un desempeño muy bajo con cambio de entrenador, múltiples jugadores lesionados, un nivel futbolístico muy bajo y eliminados en las primeras rondas de las tres competencias que disputó en este primer semestre, la liga, Copa Colombia y la Copa Sudamericana.



Es por ello por lo que el técnico Alexandre Guimaraes, este viernes citó a una conferencia de prensa de forma telemática, para poder aclarar situaciones que han sucedido últimamente con el equipo y lo que viene en las próximas semanas pensando el próximo semestre.

Antes de empezar los interrogantes de la prensa de Cali, habló de la responsabilidad: “asumir que un primer objetivo no fue alcanzado, porque sabemos que en los dos partidos de copa pudimos tener marcadores diferentes por las situaciones de gol que creamos, pero esto no es de merecimiento y nosotros infelizmente reconocemos que es un objetivo no fue alcanzado y que por lo tanto le pedimos la compresión a nuestra hinchada”.



Se le preguntó sobre lo que dijo en sus redes sociales el máximo accionista del América, Tulio Gómez, sobre la responsabilidad de la eliminación: “las palabras reafirman la confianza que tiene hacia este cuerpo técnico y que hemos estado conversando con ellos en las diferentes reuniones de lo que hemos visto durante los días que han pasado, para hacer el diagnóstico del grupo y que será prácticamente el mismo el próximo semestre”.



Fue interrogado sobre si confía en el grupo que tiene para el próximo semestre: “estamos convencidos del grupo y si no lo estuviésemos, no estaríamos acá, sabíamos que teníamos un periodo que iba a ser muy complicado por las situaciones conocidas y ahora vendrá otro periodo donde podremos contar con el grupo completo para trabajar esas falencias, eso basado en el conocimiento de los futbolista que ya conocemos, y a partir de allí vamos a poder armar el equipo como queremos y sin tener que hacer improvisaciones”.



Reveló a que se debe la ausencia de Jorge Segura: “por todas las circunstancias que vimos en el partido contra Nacional en Medellín, tuvimos que jugar con dos centrales zurdos y no era bueno ni para Elvis Mosquera o Segura. Después de eso el jugador fue incluido en la nómina, entró en varios partidos y luego empezó a acusar un dolencia muscular que le impidió estar convocado, hemos estado cuidando al máximo el plantel, para poderlo tener sano en la pretemporada”.



Contó cual es el sentimiento que le dejó este primer mes de trabajo: “la sensación pasa primero por la observación del equipo que no hemos podido tener al 100%, luego de acuerdo a eso, miramos los perfiles de los que pueden proponer algo en el segundo semestre. Nosotros hemos aprovechado también este tiempo para ver al equipo en otras intenciones de ataque, le dimos mucha continuidad a los dos delanteros, después en las practicas hemos estado ensayando jugar con un solo punta y a partir de allí tomaremos decisiones”.



Luego el asistente técnico Juliano Fontana, volvió a recalcar el cansancio mental que aún tiene el equipo: “como hablé cuando llegué acá, percibí el cansancio mental, mucho mayor al físico, ese cansancio aún no ha terminado por todo lo que representó el semestre. Ahora ya veo a los jugadores un poco mejor en ese aspecto, los debemos desconectar durante dos semanas para que puedan descansar y a partir de allí planificar una cosa totalmente nueva a partir de junio”.



Por último el preparador físico Felipe Sala, dio a conocer parte de la planificación que tendrán con los jugadores que regresan de las lesiones: “tenemos una planificación bastante clara y ordenada para este momento, ahora pasa por todos los jugadores que están en diferentes fases del departamento médico, tenemos planes y etapas que cada uno tendrá que trabajar. Sera importante el proceso de desconexión para mejorar la parte anímica, estamos planificando la primera parte de esos trabajos, donde vamos a aprovechar lo máximo que podemos aportar”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15