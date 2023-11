Junior daría bombazo con nuevo técnico: ex campeón de Liga se acerca

Avanzan los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2023 y, aunque no hay equipos cien pro ciento eliminados, ya hay rumores sobre cambios de entrenador si no se cumple la meta de la final.

Uno de los equipos que tiene esa preocupación es el Atlético Junior, que busca desesperadamente una estrella y un cupo a torneo internacional en previsión del año del centenario, en 2024.



Si no se logran los objetivos, es muy probable que Arturo Reyes de un paso al costado, por lo cual ya se barajan nombres de posibles entrenadores.



Aunque inicialmente se habló con Alejandro Restrepo, ex DT del Pereira, finalmente la decisión suya de ir al fútbol de Perú habría modificado los planes y tendría a la directiva buscando nombres con experiencia, comprobado palmarés y una resonancia nacional suficiente.



Según informó Carlos Antonio Vélez en Planeta fútbol, el candidato que ha ganado más créditos es nada menos que el brasileño Alexandre Guimaraes.



Se trata de un ex campeón de Liga con América de Cali en 2019 y un estratega con dos títulos de liga en Costa Rica con Saprissa, uno de Copa con el Belén FC y la Copa de Clubes del Golfo con Al Wasl de Emiratos Árabes.

Vale decir que Guimaraes pasó por Atlético Nacional con poco éxito, historia que repitió en su regreso al América, del que salió por malos resultados. ¿Habrá revancha en Junior? Lo primer es ver cuál será el final de la Liga Betplay II 2023.