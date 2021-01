Las palabras de Guimarães tras la eliminación de Nacional en la Copa

En su segundo partido como técnico de Atlético Nacional, Alexandre Guimarães conoció la cara de la derrota y eliminación, en esta ocasión en la Copa Colombia y a manos del Deportes Tolima, un equipo que ha sometido a los verdolagas en sus últimos partidos y series mano a mano. Al final del partido, el brasileño habló sobre este encuentro en conferencia de prensa.

“Creo que, en este partido, nosotros dejamos irlo. Es decir, en el segundo tiempo sabíamos que iba a ser un partido físico como tal y que, dentro de eso, nosotros teníamos que imponer otra situación, otra cosa, en el segundo tiempo lo fuimos manejando bien, hasta que el partido lo decide el balón parado y lo termina de liquidar la expulsión de Nicolás (Hernández) donde la falta no amerita una segunda tarjeta amarilla”, indicó.



En cuanto a las situaciones discutidas en el gol de Yerson Mosquera y en la expulsión de Nicolás Hernández, Guimarães comentó que “no soy nunca de hablar de arbitraje, pero creo que en este partido hubo muchas acciones, donde nosotros no fuimos pitados pongámoslo así, de la misma manera del rival”.



Volviendo al análisis del partido, el estratega precisó que “yo creo que nosotros llevábamos bien el segundo tiempo. Inclusive, hicimos una primera permuta para dar más solidez en el medio campo, y después para dar ritmo a (Danovis) Banguero porque lo vamos a necesitar en la temporada, y después que quisimos también viendo como estaba el partido controlado, todavía ser un poco más ofensivos, dándole minutos a Jarlan (Barrera) al venir la expulsión, todo trastabilló en nuestro plan”.



Sobre la no inclusión desde el inicio de Danovis Banguero, Guimarães explicó que “a Danovis (Banguero) lo vemos que le hace falta estar más a punto físicamente, con respecto a los otros jugadores que estuvieron trabajando con nosotros el 15 de diciembre. Poco a poco le estamos dando minutos y conforme el avance de los partidos, tendrá mucha más participación”.



Finalmente, se refirió a la ausencia de Neyder Moreno, luego que fuese uno de los destacados en el triunfo contra Santa Fe del pasado domingo. “Neyder (Moreno) hizo un buen trabajo en el partido anterior, pero estamos claros que tenemos un próximo partido el fin de semana y yo tengo que estar dentro del todo, haciendo algunas pocas rotaciones, para que algunos jugadores que estén más en forma puedan actuar en ese siguiente partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8