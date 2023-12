Cuenta de cobro de Guimaraes al América tras fracaso en cuadrangulares

América de Cali fue una de las grandes decepciones de los cuadrangulares de Liga Betplay II 2023.

Después de dar las mejores señales en la ronda todos contra todos, en las que marcó goles de lujo, el equipo, ahora al mando de Lucas González, perdió pegada y apenas logró ganar un partido en la semifinal.



El joven estratega reemplazó a Alexandre Guimaraes, quien no se cortó a la hora de hablar de su legado y de la manera como terminó el año para el equipo escarlata.



“Los números son los números y son fríos, ante eso no se puede decir nada. Hicimos 42 puntos en torneo y 10 en cuadrangulares, si a eso no se le dio valor de seguir adelante el proyecto, son 2 maneras diferentes de medir situaciones”, dijo sobre la campaña hecha en primer semestre, en declaraciones a Antena 2.



“El profe Lucas hizo una campaña muy buena, 37 puntos, y a partir de eso por eso se le da la continuidad, ahora le tocará a ese cuerpo técnico convencer y darle más fuerza a ese tipo que juego que quiere”, añadió sobre su sucesor.



La decepción de la pobre campaña en cuadrangulares también lo dejó sin palabras, como a la fiel afición roja: “Me sorprendió lo de América en Cuadrangulares, no solo para mí, sino también para todo el FPC”.



Finalmente, Guimaraes, ex campeón con América, le dejó un dardo a la directiva, en cabeza de Tulio Gómez: “Yo creo que nosotros, mi cuerpo técnico y yo, estando y no estando, hemos contribuido para que el club alcance sus objetivos”, fue su cuenta de cobro.



En ese mismo sentido, su asistente, Juliano Fontana, se fue con todo y hasta comparó el rendimiento de ellos con el de González.

“40 puntos (en la campaña general), tres puntos en cuadrangulares, séptimo en el clausura (América no ocupó el séptimo puesto en la tabla de la fase del todos contra todos sino que fue séptimo), perdió la copa Libertadores”, dijo en referencia a que, a su salida, Guimares tenía al equipo en Libertadores.

Guimarães



Recuperou América de Um Hueco negro



42 puntos

10 em quadrangulares

3º no abertura

3º em Reclasificación



Foi um fracasso total



Lucas



Pegou um equipo lista e armada e Sana



40 puntos

3 em quadrangulares

7º no Encerramiento

Perdeu o cupo de Libertadores — Juliano Fontana (@coachjufontana) December 7, 2023

“No es un fracaso y tiene que ser un proceso”, concluyó el brasileño, respondiendo a Tulio Gómez, quien había dicho que es cuerpo técnico había fracasado.