Guimaraes habló de la eliminación de América y aclaró varios rumores

América de Cali cerró su participación en el 2022, al empatar de local 1-1 contra Águilas Doradas en la sexta fecha del cuadrangular B de la liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Tras finalizar el compromiso el técnico Alexandre Guimaraes, habló del sentimiento del equipo al no conseguir los resultados.



“El desazón que tiene la hinchada, jugadores y nosotros es muy fuerte, porque siempre cuando uno arranca un torneo, uno quiere llegar hasta la última instancia. Sin embargo, nosotros hemos tenido en este semestre que reconstruir un equipo, tenemos una base de jugadores, que con los que puedan venir van a reforzar suficientemente bien, para luchar y aspirar a ser campeones el próximo campeonato”.



Complementó: “nosotros cumplimos un objetivo, el gran objetivo por todas las circunstancias conocidas lo cumplimos. El otro objetivo, que era ser lo más competitivo posibles como lo fuimos en la etapa de clasificación, para poder ser y aspirar a llegar a la final. En ese aspecto no lo fuimos, hay que asumirlo, admitirlo; no estuvimos en el nivel de concentración que tuvimos en la etapa de clasificación”.



Aclaró el rumor de una posible salida suya del equipo: “sirva la oportunidad porque he sabido que en los últimos días ha estado circulando un rumor de que mi gente y yo íbamos a renunciar. No hay absolutamente nada en eso, nosotros nos vamos a quedar, así que por ese lado quiero desmentir esta situación, para que el club tenga la posibilidad de moverse para conseguir reforzar y mantener los jugadores que hemos solicitado”.



Habló sobre la continuidad de varios jugadores, que ya fueron campeones con el club: “hay futbolistas que han sido parte vital de este América, desde que nosotros estuvimos acá para la estrella 14, que después revalidaron con su aporte el bicampeonato y por circunstancias o situaciones específicas, es muy probable que no sigan, es lo único que voy a hablar. Es decir, quiero agradecerles de parte del cuerpo técnico a Joel Graterol, Carlos Sierra y Marlon Torres, que han sido jugadores que lo dieron todo por este club. Muy probablemente, casi fijo que no vayan a seguir por X o Y situación, por decisión de ellos”.



Le envió un mensaje de condolencia a la familia de Andrés Balanta por su pérdida: “nosotros los jugadores y cuerpo técnico nos sumamos a esas condolencias. Cuando amaneció y supe de esta noticia, quedé totalmente muy tocado, porque era un muchacho con tanto futuro y que le haya pasado eso es muy duro para su familia, el fútbol, su club y su anterior equipo”.



Sobre los rumores de los dos jugadores que pueden llegar al América dijo que “con el club hemos tenido varias reuniones con el Comité Deportivo. No de ahora, sino desde hace rato. Estamos seguros, porque así lo hemos conversado con don Tulio y el presidente sobre las necesidades que tenemos. Estoy convencido que el club va a hacer absolutamente todo lo que tenga que hacer.



Sobre Rafael Mollercke, sí, es un jugador no de ahora. Nosotros venimos hablando de él hace mucho tiempo y esperemos se pueda concretar. Lo Franco Ezequiel Lays, es un futbolista interesante, nos tenemos que mover muy bien, porque acá hay una situación, por los tanto si nos vamos a mover así, al tener el acercamiento con él, deberían ser los tres extranjero con Iago, con el que el América pueda contar para la próxima temporada”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15