Alexandre Guimaraes explicó el por qué no llegó Hugo Rodallega

En las últimas horas, uno de los temas más mediáticos fue la posible llegada de Hugo Rodallega al América de Cali y por el cual, mediante una publicación en las redes sociales del propio jugador, finalmente se conoció que no llegaba a los diablos rojos, explicando que “el profe Guimarães bajó el dedo”.

En atención a medios de comunicación este viernes, el mismo Alexandre Guimaraes, explicó muy detalladamente porque no pudo llegar Hugo: “vamos por partes. No voy a estar acá en dimes y directas, lo único que quiero decir es que: Primero, no soy el César para hacer el pulgar para abajo y decir que aquí no. Ojalá tuviera el poder del César y no lo tengo. A partir de allí, América ha pasado desde que estoy, por diferentes situaciones de conformación de plantel. Anteriormente cuando llegué, estuvimos con Juliano, había una persona encargada como el caso de Álvaro Rius, el cual fluía las negociaciones de los posible jugadores y desde aquel momento siempre hubo un consenso. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una prioridad para ciertas posiciones, sobre estas algunas veces proponemos opciones, el club desde alguna época propone opciones y después se llega a un consenso dentro las posibilidades del club y se trae a X o Y jugador”.



Siguió: “después de esa etapa, el club tiene una secretaría técnica, en donde ellos están junto al Comité Deportivo se hablan siempre de lugares o posiciones, donde nosotros tenemos que reforzar. El proceso fue exactamente el mismo y en todas las posiciones dimos opciones. Era una necesidad que el club trajera un número 9, nuestro primer pedido a la secretaría y el comité fue antes de nada, renovarse a Adrián Ramos. Se esperó todo el tiempo necesario para que él al final pudiera decir el vamos. Mientras eso pasaba, el club tenía que ir planificando las contrataciones, ir viendo a jugadores locales para esa posición de número 9”.



Posteriormente añadió: “Hay un futbolista que se quedó o fue recontratado, como el caso de Daniel Mosquera, que es un jugador de proyección para el club, ahí ya tenemos otro número 9. Y había la decisión a tomar de este número 9, dependiendo de sus cualidades obviamente, dentro de la forma que nosotros queremos que se juegue esta temporada, entonces el club buscó los dos lados, tanto locales como extranjeros. Se trajo a un jugador de afuera (Suárez), que tenemos la confianza que se pueda dar la cota de gol que nos faltó en el torneo pasado, para llenar todas las opciones ofensivas que nosotros tuvimos. De acuerdo a estos 15 días de entrenamiento que tenemos hemos visto que ese caso específico nos va dando buenas señales”.



Por último complementó: “la planificación del club se hace en un momento determinado, en ese momento pusimos en la mesa situaciones que creímos necesarias, el club ha hecho los esfuerzos necesarios para darnos los jugadores que teníamos en este momento y con estos, son con los que estamos trabajando. Es una situación muy sencilla, tenemos para una posición tres jugadores, el equipo no tiene competencia internacional, solo vamos a jugar torneo local. Hemos hecho una combinación con la secretaría técnica y el comité, quisimos reducir el plantel para poder tener un grupo muy bueno, para trabajar a nuestro criterio, que son alrededor de 22 jugadores de campo, más los tres porteros”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15