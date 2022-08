Guimarães tras el triunfo: ‘El equipo muestra una voluntad muy grande’

América de Cali logró un triunfo relevante 2-1 ante un difícil Junior de Barranquilla, tomando un nuevo respiro en la tabla de posiciones, acercándose poco a poco a los 8 mejores del torneo, teniendo un buen ritmo y un progreso relevante en su juego. Al final del partido el técnico Alexandre Guimarães, habló de lo que se vio en la cancha.



“La verdad más allá de lo que hayamos podido estudiar, era el tipo de juego que nos convenía hacer para buscar la victoria como lo conseguimos. Todo eso en nada si el grupo de jugadores no está convencido de lo que se les propone y este equipo está mostrando una voluntad muy grande para crecer y hoy fue una muestra de ello para nosotros”.



“Ver como se entrega este grupo para lograr los puntos e ir avanzando en la tabla, así que mis felicitaciones son para el grupo de futbolistas, porque hicieron un partido correctísimo en todas sus facetas del juego”, complementó el estratega.



Referenció el tema físico: “quiero resaltar que el equipo está haciendo y teniendo un despliegue físico extraordinario que nos está permitiendo jugar con estas situaciones diferentes de repliegue, presión, contraataque, acosos, ayudas. Así que salió bien y ya nos tenemos que enfocar en Once Caldas, que es un equipo que lo está haciendo muy bien y allá siempre es complicado”.



Fue interrogado sobre las sustituciones de Adrián Ramos y Gianfranco Peña, al igual que la ausencia de Iago Falque, que no estuvo en la convocatoria.



“Adrián mañana lo verá el doctor con más detenimiento, hay que dejar pasar unas 24 horas o 48. Con Peña fueron calambres típicos de las ganas de comerse el mundo. Generalmente solo hablo de los jugadores que están disponibles, que fueron los 18 que hoy estuvieron acá; ya durante el día de mañana habrá una aclaración de los otros que no estuvieron”.



Al final volvió a destacar el trabajo del preparador físico y que deben pesar ya en el siguiente duelo: “lo que ellos han comprado la idea y forma de trabajo de nosotros, toda la paliza del profe Felipe Celia y lo estamos viendo acá. Eso es por un lado, por otro la voluntad de los jugadores que compraron la idea y ahora es seguir adelante. Ganamos un partido contra un rival importante, ahora ya mañana, hay que pensar en lo que sigue”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15