Alexandre Guimaraes: ‘Tenemos que ir llevándolos a todos de a poco’

En la tarde-noche de este martes, América de Cali goleó 4-0 al Unión Magdalena, por la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2023, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Tras la finalización del mismo, el técnico Alexandre Guimaraes dio su balance del resultado.



“El grupo va entendiendo cuál es la propuesta de juego que queremos tener en este semestre, tenemos los jugadores para eso, se ve un compromiso total de ellos y no nos relajamos nunca. Creo que hicimos un partido serio, buscando el marco rival, pero también con mucha función defensiva. Era un partido que sabíamos que para todos era importante por el resultado anterior y después, es seguir haciendo camino”.



También tuvo un comentario sobre el sistema que usó con tres defensores: “no es un modelo de juego, para mí, desconocido. Tenemos los perfiles de los jugadores para hacer eso, después está el convencimiento de ellos para poder practicarlo de la mejor manera. Independientemente si es así o es como están ocupando los espacios. No me asusta para nada esta situación, porque lo he vivido y conozco los riesgos”.



Dejó claro que no todos los partidos se pueden terminar con goleada: “la única temporada con nosotros trabajando aquí en Colombia, la única con baja cantidad de goles, fue la anterior. En el 2019 con la estrella catorce solo estuvimos atrás en goles de Atlético Nacional. Cuando trabajamos en la otra acera, fuimos el equipo más goleador. Lo que pasa es que te etiquetan y es difícil quitarse eso”.



Complementó: “con el plantel que tenemos este semestre, creo que se ajusta muy bien a lo que estamos intentando. Algunos partidos podrán tener estos marcadores, otros serán más ajustados, pero como les dije en el camerino, que el juego quedó 4-0 y ese cero lo valoro muchísimo”.



Tiene presente que hay que darle tiempo de adaptación a los nuevos refuerzos: “creo que hay algunos jugadores que nosotros debemos ir teniendo mucho cuidado, Darwin ha hecho un partido muy bueno, aumentó su tiempo de participación, pero hay que tener cuidado, porque venía de cuatro meses de no jugar un partido. Tenemos que ir llevándolos a todos de a poco, porque pueden después tener una sobrecarga”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15