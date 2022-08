Guimaraes reveló el trabajo personalizado que se le ha hecho a Andrade

América de Cali terminó su preparación para recibir este martes a Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero, por la sexta jornada del torneo. El cuadro escarlata buscará su primera victoria, esperando subir posiciones para abandonar los últimos lugares de la tabla.



Sobre el compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes resaltó lo que debe hacer el equipo.

“Nos debemos de sentir bien, hace ya mucho tiempo no jugamos en nuestra cancha, los jugadores están con muchas ganas de jugar ahí y de hacer el mejor partido posible para doblegar a un equipo que es muy fuerte, incisivo, agresivo cuando no tiene el balón también y rápido en sus transiciones. Así que nos tocará hacer un partido muy bien hecho para conseguir los tres puntos, que es la premisa hoy”.



Espera que el grupo sea más determinante arriba: “intentaremos ser un poco más agresivos justamente en la recuperación del balón sobre todo. En las zonas donde queramos el balón y ese es un punto en el que hemos dado pasos adelante, esperando que este martes podamos todavía dar más pasos adelante”.



Fue interrogado sobre la posición que Kevin Andrade, a lo que respondió que “lo hemos hablado con Kevin, hemos visto videos con él de sus partidos anteriores y ya es una situación en donde nosotros soltemos el 11 inicial, veremos si estará ahí o no”.



También habló del estado de los jugadores que están en departamento médico o en acondicionamiento físico: “Juan David Pérez estará en el grupo de la concertación. Iago Falque necesita un poco más de fútbol en las prácticas de nosotros acá, la semana pasada ya hizo, esta semana vamos a hacer el miércoles también”.



“Nicolas Giraldo está en la última fase, que es la que más les cuenta a los jugadores de aceptar en el sentido que ya está liberado por el departamento médico, pero debe tener esta semana con el profesor Felipe Celia (P.F.), para terminar de hacer en términos físicos. Cristian Arrieta va más despacio en el tiempo, pero ya trabaja en campo”, finalizó el estratega americano.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15