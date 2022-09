Guimaraes resaltó lo hecho por América: ‘Seguimos en buena posición’

América de Cali no pasó del empate sin goles contra el Deportes Tolima, por la fecha 13 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero. En el cual los dirigidos por Alexandre Guimaraes, mostraron la intención de sumar durante gran parte del mismo, pero al final los de Ibagué se llevaron el empate.



Precisamente el técnico brasileño naturalizado costarricense, habló de lo que aconteció: “nosotros hoy volvimos a hacer un buen partido con la infelicidad de no rematarlo ganándolo, con el volumen de juego que podíamos hacer, sin perder la tensión defensiva cuando estábamos atacando, que fue casi todo el partido y eso también es digno de resaltar, porque igual para Diego Novoa es una prueba más de su dedicación, llevando dos partidos con el marco en cero”.



Destacó el trabajo del defensor Kevin Andrade: “sí hay un ejemplo profesional, que sabe esperar su oportunidad y tienen la confianza de hablar con el técnico para decir que me espero hasta que me toque y competir ahí. Eso es un ejemplo para todos los jóvenes, lo que hizo Kevin de trabajar muy duro, que deben de trabajar muy duro para esperar su oportunidad”.





Nuevamente le agradeció al hincha por el apoyo: “el agradecimiento hoy a nuestra hinchada, que reconoció el rendimiento de Kevin y lo aplaudió después del partido. Esa es la comunión que necesitamos del equipo con la hinchada, que sabe reconocer cuando el futbolista se entrega al 100% a ese escudo”.



Resalta que el grupo sigue con buenas sensaciones: “sumamos uno, no los tres como hubiéramos querido, jugamos para hacerlo, pero seguimos en una buena posición dentro del grupo de los ocho. No tuvimos jugadores golpeados en término físico, lo cual nos permite programar el partido del sábado en Bogotá, sabiendo que los vamos a tener a la gran mayoría y eso también es una muy buena noticia”.



Destacó lo que ha conseguido el equipo hasta ahora: “pese a las contrariedades que hemos tenido para armar todo esto, el equipo está ahí. En estas alturas está metido dentro de los ocho, en el cuarto lugar, es uno de los equipos con menos goles en contra. Entonces el apoyo de la hinchada es el reconocimiento a lo que están haciendo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15