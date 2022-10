Guimaraes convencido de clasificar: 'las posibilidades están intactas’

América de Cali nuevamente dejó escapar puntos de local, al empatar 1-1 contra Jaguares de Córdoba por la jornada 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero, dejando en peligro su clasificación a los cuadrangulares finales. Luego de terminar el compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes, resaltó que siguen en la pelea.





“Siempre veo el vaso medio lleno. Nosotros jugamos para ganar, hicimos todo para hacerlo, nos quedamos infelizmente con un punto nada más. Punto que nos hace ahora buscar de los 9 siguientes, al menos 7. Eso hace que probablemente nosotros, consigamos la clasificación en el último partido”.



Contó la razón de algunas sustituciones: “nosotros primero intentamos tener una profundidad más por afuera, subiendo más a Mena, por eso la entrada de Moreno, también porque ellos, hicieron movimientos bastantes agresivos con un extremo mucho más pulsante. Teníamos que buscar la igualdad primero, pero sin perder nuestro orden defensivo. Luego el de Peña, hacer lo que sabe hacer”.



Sobre el regreso del español Iago Falque, dijo que “quisimos introducir a Iago, porque había venido bien y a mi criterio, es el típico partido que si no sabes el juego, era muy complicado entrar, pero es una buena noticia que Iago esté ahí”.



Ya tienen la mente en el próximo encuentro: “sigo pensando y estoy convencido que tenemos todas las capacidades de entrar en el grupo de clasificación, hemos ido jugando mejor, creando por partido muchas situaciones y sigo convencido que nuestras posibilidades están intactas, pero más difíciles, porque todavía hay por jugar 9 puntos. Ahora tenemos que pensar en conseguir los primeros tres”.



Habló de la ausencia de Didier Pino, la intención con Esneyder Mena por el lateral y el no ingreso de Daniel Hernández: “Pino está lesionado, por eso no estuvo en los últimos dos juegos, en un entrenamiento tuvo un problema muscular que le ha impedido estar. Con Mena intentamos tener un jugador más vertical hacia dentro, ganando los espacios intermedios y con una efectividad mayor en el acierto en remate. En el caso de Daniel, entraba él o entraba Iago, como le tocó a él”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15