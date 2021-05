‘Tengo un año para salir campeón, no cuatro meses‘: Guimarães

Tras el empate sin goles contra Nacional de Uruguay, Atlético Nacional se quedó sin margen de error si quiere avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores. Ganar en Argentina la próxima semana y disputar en Chile frente a Universidad Católica uno de los cupos del grupo F, la consigna de los antioqueños para continuar en el certamen continental. Alexandre Guimarães es claro en el tema y aunque admite que hubo dos fracasos en su proyecto deportivo, el entrenador brasileño es optimista y confía que durante este año de trabajo pueda lograr un título con los antioqueños.

“Del torneo de Copa, era el segundo partido de nosotros, con una pretemporada atípica. Asumo la responsabilidad de esa eliminación, pero en un contexto diferente. Cada uno tiene la manera de mirar el fútbol de acuerdo a su gusto y expectativas. Hemos propuesto una idea de juego bajo las características de los jugadores que tenemos y en el contexto que tenemos, ellos la han asumido. En el contexto de la eliminación contra La Equidad, el primer juego no lo hicimos bien, en el segundo mejoramos, pero no nos permitió sacar la serie adelante”, precisó Guimarães en diálogo con el programa el ‘VBar’ de Caracol Radio.



Además, el estratega fue ‘picante’ y señaló que “La campaña que hemos hecho ahora con Nacional ha sido mejor que la que hicimos con América de Cali. Yo lo digo, porque con Atlético Nacional hemos jugado 29 partidos, tenemos 14 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Marcamos 54 goles, recibimos 28, un saldo de 26 goles y eso habla por sí solo. Si un equipo no juega bien, es imposible ser primero en el campeonato local, no pase a la fase de grupos superando equipos tan fuertes como Guaraní y Libertad. Nos duele haber quedado afuera contra La Equidad, respetando ese rival, fue un fallo y eso está claro. Después de eso, cuando un equipo marca esa cantidad de goles, con varias maneras. Sabemos que nos falta la pelota quieta, pero en juego asociado y transiciones tenemos variantes”.



Sobre su desempeño, el estratega indicó que “con cinco meses de trabajo, haber quedado primeros en la fase de todos contra todos, aunque no sirva en Colombia, para nosotros es muy bueno. En Copa Libertadores nos afectó no ser locales, pero con todo, tenemos la posibilidad de avanzar a octavos de final. Lo único que nos duele fue la eliminación de la Liga. Con la manera de marcar, nos tienen satisfechos. El 31 por ciento de los goles han sido en jugada elaborada. En el fútbol de hoy, debemos tener varios parámetros para hacer un buen juego ofensivo, con transiciones y jugadas individuales, tienen los componentes para jugar bien”.



Alexandre es optimista pese a esas dos eliminaciones en Copa Colombia y la Liga. “Hicimos una planificación hasta el mes de marzo, donde dimos los conceptos para competir en la maratón de partidos que tuvimos por delante, fuimos competitivos, pero en el momento cuando debíamos sacar la serie adelante contra La Equidad, no lo pudimos hacer, básicamente porque en el primer partido jugamos mal. Hicimos una mezcla y no nos fue bien”.



Finalmente, se puso un plazo contundente con su proyecto. “Tengo un año para salir campeón, no cuatro meses y sobre eso lo estamos trabajando. Las leyes del fútbol las conozco bien, he jugado varios mundiales, como entrenador, como técnico y cuando quedamos afuera de semifinales en la Liga nos preocupamos porque queremos redondear el trabajo en Nacional de ser campeones y por la ley del fútbol si no lo conseguimos, tendremos que salir”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8