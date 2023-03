Guimaraes disfruta de su América: elogia nómina y a veteranos en Liga

Alexandre Guimaraes se ha ido acostumbrando a pasar de las más duras críticas a los elogios. Ninguno logran nublarlo, aunque en estos días vive rodeado de estos últimos.

"Estamos muy contentos con la nómina que tenemos, pocas veces el margen de acierto cuando uno está renovando un equipo es tan elevado en las contrataciones como hasta ahora. No solo en lo futbolístico, en lo humano se ha integrado muy bien el grupo base con los capitanes como Paz y Ramos y los que han llegado", celebró el DT en charla con Primer toque de Win Sports.



Y fue detallando el momento de muchos, empezando por Carlos Darwin Quintero, considerado por muchos el mejor jugador de la Liga actualmente: "Darwin es el típico caso de que teníamos referencias de dónde jugaba pero solo en pretemporada, por su experiencia, él mismo se fue ubicando en su zona y nosotros empezamos a ver cómo nos podía ayudar para el bien del equipo. Teníamos que ver sus complementos y hablo de la versatilidad de los jugadores, con Barrios, con Iago, el domingo con Ramos, él tiene esa inteligencia para adaptarse al compañero. Está muy a gusto, él quería venir", explicó.



Una crítica constante es el caso de Andrés Sarmiento, que el DT explicó así: "A Sarmiento hay que lelvarlo de a poco porque hay un histórico de una lesión que lo exige, por eso vamos dando minutos, a veces lo sacamos o lo metemos de cambio, lo hemos hablado con el cuerpo médico que quizás para cuando podamos estar en fases finales él pueda estar más adelantado en el tiempo efectivo de juego, estuvo mucho tiempo parado en Portugal".



Guimaraes destacó también el aporte de los veteranos al campeonato local: "Yo siento que la esencia del fútbol colombiano está y sigue (…) Algo que me ha encantado es ver los estadios más llenos y eso es por el regreso de varios jugadores de trayectoria”.



Este momento feliz de Guimaraes se lo devuelve la afición escarlata, que se ilusiona cada vez más en esta Liga I 2023: "Lo que le interesa al hincha es ver que el equipo está arriba (…) Si no se sufre no es América... Lo que más feliz nos tiene a todos es ver a la hinchada del América que se siente representada por cada uno de nosotros”, concluyó.