¿Regresará al FPC? El club que tendría en carpeta a Alexander Mejía

Consagrado con Atlético Nacional en dos etapas, Alexander Mejía se convirtió en uno de los referentes del equipo verdolaga en la última década. El volante defensivo fue artífice, entre otros títulos, de la Copa Libertadores del 2016, razón por la que es gratamente recordado en conjunto antioqueño.

Ahora, a sus 32 años, el mediocampista con presente en Libertad de Paraguay podría tomar un nuevo rumbo en su carrera y regresar al fútbol colombiano. No obstante, según diferentes versiones, el colombiano no volvería al conjunto verde, sino que reforzaría al Junior de Barranquilla.



Según se informó, entre los planes de Amaranto Perea estaría reforzar su contención con un hombre de experiencia, liderazgo y jerarquía, por lo que el perfil de Mejía se ajustaría a las necesidades del equipo y sería perdido explícito del DT rojiblanco.



Así las cosas, Mejía, quien fue mundialista con Colombia en Brasil 2014, podría regresar al FPC luego de pasar por el fútbol mexicano y paraguayo. Por ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte del club ni del jugador. ¿Se dará su regreso?