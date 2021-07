Giro inesperado: Alexander Mejía escogió entre Junior y Nacional

Hace unos días Alexander Mejía rescindió su contrato con Libertad de Paraguay y partió hacia Colombia con el objetivo de reforzar a uno de los equipos grandes del fútbol local.

Todo indicaba que el mundialista con Colombia en el 2014 sería nuevo jugador de Atlético Junior, de hecho, el jugador se presentó en la sede y solo hacia falta la firma del contrato.



Sin embargo, este sábado 3 de julio, la negociación dio un giro inesperado y el equipo tiburón expidió un comunicado en que confirmó que las conversaciones con Mejía no prosperaron y, finalmente, el futbolista no fichará por el conjunto tiburón.



"El CDP Junior se permite informar a la opinión pública en general y a los medios de comunicación, que después de varios días de negociaciones, finalmente no hubo acuerdo entre las partes y por ende, ya no se dará la vinculación del jugador Alexander Mejía a nuestro club", dice el comunicado.



🔜 Información oficial: Caso Alexander Mejía. pic.twitter.com/lw7XhaEARI — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 3, 2021

Ante esta situación, el futuro de Mejía estaría en Atlético Nacional, pues el equipo verdolaga ya hizo una primera oferta por el volante, quien desea regresar al equipo con el que consiguió nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores del 2016.