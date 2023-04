Alex Mejía sufre bullying en redes sociales por comentarios racistas

Después del partido que ganó Unión Magdalena 3-1 a Águilas Doradas en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, el delantero del club de Rionegro Marco Pérez acudió a conferencia de prensa para denunciar públicamente comentarios racistas del experimentado Alex Mejía, confirmando que lo llamó “esclavo y muerto de hambre”.

Luego de la denuncia de Marco Pérez al finalizar el partido, el capitán del Unión Magdalena no ha dado su opinión sobre los hechos ocurridos durante el partido y mientras eso sucede, Mejía fue duramente criticado en la red social de Instagram por sus actos hacia el jugador de Águilas Doradas.



En una publicación donde aparece con su esposa e hijos, varias personas lo tildaron de “familia de alemán”, "europeo", “muy blanco no sos” y “creerse mejor” e incluso algunos comentaron que el jugador tanto que habló hace unos días por mal arbitraje en el partido de La Equidad, no ha sido capaz de aplicar el mismo respeto dentro de la cancha.



De igual manera, algunos que lo criticaron, confirmaron que algunos comentarios fueron borrados por Alex Mejía y las dos primeras fotos donde sale con la camiseta de Unión Magdalena, desactivó la opción de comentar.









Por ahora, Alexander Mejía no se ha pronunciado al respecto y Dimayor tampoco ha tomado medidas sobre la acusación de Alex Mejía.