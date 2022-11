Alex Mejía profundizó sobre su salida de Nacional y su futuro

Una de las salidas sorprendentes en Atlético Nacional fue la de Alexander Mejía, aunque no tenía mucha continuidad, el barranquillero le aportaba liderazgo al equipo y fue clave para la obtención de la estrella 17 en junio de este año. El ‘capo’ ha tenido varios días para reflexionar sobre su salida del club antioqueño y develó varios detalles entorno al fin de este tercer ciclo en el equipo verde. En diálogo con el programa ‘La Tertulia Verdolaga’, Mejía pudo sincerarse.

“Debo agradecerle al Atlético Nacional por todos estos años que me soportaron, gratitud a ellos, a los colores, al escudo, a toda la gente que ha sido especial conmigo, que se tomó el tiempo para escribirme un mensaje, muchos son los positivos, pocos los negativos, pero esos negativos te sirven para crecer. A los hinchas de oriental, Los del Sur, los de occidental, a los de Pueblo Verdolaga en norte por ese recibimiento que me hicieron, no sabían que iba a ser mi último partido, pero se tomaron el atrevimiento de darme esa voz de apoyo, de aliento cuando se avecinan estas cosas que uno no se imagina. Estoy feliz, con mi familia, unos días de receso no caen mal, son importantes. Tenía rato que no llevaba a mis hijos al colegio, a un entrenamiento, a un partido, que no compartía con ellos y que el fútbol no permite”, señaló.



En cuanto a los detalles de su salida, el volante comentó que “lo único que hice es entregarlo todo, disfrutar de mi trabajo. Hay que hacer el duelo, todavía no lo he podido hacer, pero estoy tranquilo. Cuando me avisaron que no seguía en Nacional, yo termino el entrenamiento, me sorprendieron porque tenía la esperanza que me dijeran que tenía seis meses más o un año más y luego replanteamos la parte económica. Yo iba abierto a todo con Nacional, estaba dispuesto a desnudarme por Nacional, como lo hice en varias ocasiones. Lo que pasa es que la gente no sabe, solo los que están cerca de mí reconocen ese esfuerzo. Para redondear la historia, me citan, me dicen que no me van a renovar, y muchas gracias. ‘Si quieres retírate y te hacemos una despedida’. Me dejaron frío y yo le dije al presidente (Mauricio Navarro) que nadie me iba a retirar, yo me retiraba cuando quisiera, porque yo tengo fútbol para dar, todavía tengo entusiasmo. Mi carrera ha sido brillante, con 13 títulos ganados, jugando Mundial, Copa América, jugando en el exterior seis años y medio, eso no se lo regalan a nadie, eso es sudado. Me tomó esa decisión por sorpresa, les dije que me iba triste y decepcionado por la forma que me sacaron “.



Además, Alexander declaró que “por lo menos me hubieran dejado terminar el contrato que tenía hasta diciembre, de pronto en ese tiempo, me podían hacer algún homenaje, pero me despiden con una foto en camisilla, por lo menos me hubieran despedido con otra camiseta, algo bien bonita. Fue feo, pero es un aprendizaje, no ha sido fácil este momento, he llorado con mi familia, ha sido un golpe difícil, pero me han enviado mensajes que me llenaron, como la bandera que me dio Pueblo Verdolaga y eso a mí me llena, hoy estoy tranquilo, estoy feliz porque lo di todo, me gané insultos, me gané una fama de hablador, me gané enemigos por defender a Nacional, pero lo voy a seguir defendiendo, amo a esta institución independientemente de lo que haya”.



El jugador contó cómo habló con su familia sobre su salida del equipo verde. “No es por ganarme seguidores ni mucho menos, la gente sabe el cariño que le tengo a esta institución, independientemente de todo, si estoy dolido por la manera en que salí. Llamé a mi esposa, le dije que me habían citado, pensaba que había una lucecita para seguir con el equipo, tenía muchas ganas de seguir, de aportar. No podemos echarnos mentiras, Nacional tenía cinco años sin ganar un título de Liga y ser parte de esa conquista y no jugar la Copa Libertadores es un trago amargo. Pero cuando me notifican, le dije a mi esposa y fue una catástrofe, fue triste, pero hay que combatir el dolor, no es fácil sortear ese golpe porque no me lo esperaba”.



El jugador apuntó a la dirigencia algunas irregularidades por las cuales no hay una estabilidad deportiva ni institucional, también criticó porqué el club ha decidido excluir esa generación de 2016 que ganó la segunda Copa Libertadores. “Diego Arias es el único de esa época del 2016 que sigue trabajando en Nacional, deberían estar mínimo cinco o seis trabajando en las divisiones menores. Algo pasa, quisiera saber qué es lo que pasa por la mente de los directivos, porque han resultado cosas que al hincha no le gusta y al que realmente tiene pasión por estos colores no le gusta. En un año pasaron cuatro técnicos y dos presidentes, eso nunca se había visto en Nacional. Cuando resultan ese montón de situaciones, las cosas no van a salir bien, ni aquí, ni en ningún otro equipo del mundo. Un ejemplo es el Barcelona que es lo que pasa cuando hay malos manejos, yo no estoy atentando contra Nacional, solo digo que cuando las cosas no salen bien, el título que conseguimos fue luchado, sudado por encima de muchas cosas. Muchos dicen que fue casualidad, yo digo que fue casualidad, porque muchas cosas las hicimos bien. En el todos contra todos hicimos muchos puntos y en los cuadrangulares, hicimos más puntos que los demás. Entonces, ojalá haya una mejora, los que queremos al club, queremos que todo funcione bien”.



Mejía analizó sus tres etapas en Nacional, siendo la última, la más complicada. “Desde que yo llegué a Nacional el ambiente era distinto, era un ambiente sano. En la segunda vez que llegué la expectativa era la Copa Libertadores, era fascinante ese Nacional y todo el mundo se divirtió, la convivencia era sana. Pero la tercera vez que estuve, no había esa comunión, las cosas no estaban bien como en las anteriores veces, nota que hay baches, que hay cosas que no se han sanado, había una gran presión. Quiero reconocerle a Emilio Gutiérrez y a Sebastián Lopera por hacer la gestión, tenía seis meses de contrato con Santa Fe, querían renovarme por un año y medio más, renuncié a eso por venir a Nacional, hicimos muchas cosas como las formas de pago, yo quería llegar a Nacional y aportar, lo último era la parte económica. Nadie se quería meter a esa olla caliente que era Nacional y si no hubiéramos ganado el título, era peor. Me arriesgué, sabía que íbamos a ganar, era la hora de ganar, porque si no, nos teníamos que ir todos”.



En cuanto a la clave para el título de junio frente al Tolima, Alexander explicó que “los que llegamos, aportamos, nos cerramos como equipo, queríamos ser unidos, nos respetábamos, en Nacional había que dejar todo, solo se permitía ganar y el equipo era para ser campeón. Afortunadamente se consiguió el título, cuando Alejandro Restrepo sale, dejaba una idea de juego clara, llega el profesor Arriero con otra idea, conseguimos el título, pero en el segundo semestre no estaba funcionando el juego, con el profe Sarmiento se consiguen un nuevo aire, no éramos vistosos, pero conseguimos unos resultados. Llegó el profesor Autuori, en 15 días no hubo muchos cambios y la eliminación aceleraron muchas cosas, pienso que mi salida la tenían planeada mucho antes, sé que no aporté mucho como quería, pero me voy tranquilo, pensaba que podía ayudarle al equipo, afuera del campo se siente uno frustrado, es difícil, pero lo di todo”.



Volviendo al tema de su salida y si habló con Carolina Ardila, hija del dueño del equipo y quien ha estado en la mira por su rol como empresaria de jugadores, Mejía dijo que “con Carolina Ardila no hablé, en esta tercera vez fue la primera reunión con los directivos. Sentí que tenían que haberme dado un poco de espera, de paciencia. Los que están ahí, no saben qué institución representa. Yo no tengo conflicto con nadie, las cosas que he ganado son por mi mérito, no estoy en contra de nadie, yo di todo por Nacional, no tengo inconveniente con nadie”.



Por otro lado, Mejía exaltó el buen presente de Leonel Álvarez con Águilas Doradas, un entrenador con quien trabajó en Libertad de Paraguay e invitó a los hinchas de Nacional a dejar rencores y brindarle una oportunidad que dirija el equipo verde algún día. “Lo que he visto es que Leonel Álvarez no es querido en Nacional. Lo que ha hecho en otros equipos es brillante, merece una oportunidad en el club. El resentimiento hay que dejarlo afuera, es fútbol y uno quiere que al equipo le vaya bien”.



Finalmente, aunque no dio muchos detalles sobre su futuro, Mejía se siente fuerte para seguir compitiendo, descartó salir del país, se quiere radicar en Colombia y su familia le pidió no moverse de la ciudad. Se habla que Envigado Fútbol Club sería el nuevo hogar para el barranquillero, aunque no se descarta alguna posibilidad que vuelva a trabajar con Leonel en Águilas, equipo que jugará certamen internacional. “El entusiasmo no lo he perdido, estoy fuerte y quiero seguir jugando, he tenido charlas con un par de equipos en Colombia, no quiero moverme del país. Mi decisión también es familiar, tengo hijos grandes y tanta cambiadera de ciudad no les gusta. He venido hablando con ellos, deben entender el rol del futbolista”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8