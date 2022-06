Alexander Domínguez se pierde final colombiana con Tolima: ¿qué pasó?

Deportes Tolima enfrenta este domingo a Atlético Nacional en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay Dimayor I-2022. Para ser campeón de Colombia debe revertir el resultado del primer juego, en el que perdió 3-1 en Medellín; por eso, se ilusiona con un partido memorable en Ibagué, para empatar la serie o tratar de pasar de largo en el marcador global.



El gran señalado de la primera final fue el arquero Alexander Domínguez, uno de los flamantes fichajes del Tolima este semestre, pues es titular de la selección de Ecuador que clasificó al Mundial de Catar 2022.



Sin embargo, el técnico Hernán Torres salió a respaldarlo desde el primer momento, e incluso lo llevó a la rueda de prensa previa a la final definitiva.



“Tengo la fortuna de levantarme ante la adversidad; si hoy uno se resbala, mañana hay que mejorar. El grupo me apoya en todos sentidos, tengo 35 años, así es el fútbol: hoy no estás en una buena noche y mañana eres figura. Hay que tener mucha responsabilidad y seriedad. No me voy a bajonear, estoy firme”, le dijo Domínguez a la prensa, dando un mensaje de confianza y haciendo parecer que iba a ser titular en el juego de vuelta.



Sin embargo, este domingo Tolima, con Hernán Torres, sorprendió en su formación, con la presencia de William Cuesta en la portería y dejando al ecuatoriano Domínguez en la suplencia.



¿Qué pasó entre Domínguez y su entrenador?

Las conversaciones entre el portero y el entrenador fueron claras. Torres le ha hecho saber que su presencia en Tolima ha sido muy importante, pero el fin de tener al internacional ecuatoriano ha sido para que tenga protagonismo en la Copa Libertadores.



No en vano, Tolima se clasificó por primera vez a octavos de final en un grupo en el que obtuvo resultados históricos contra equipos brasileños, con Domínguez como una de las figuras.



Así, teniendo la próxima semana que enfrentar a Flamengo en el partido de ida de octavos, el entrenador se juntó con ambos porteros y definió que Cuesta sea titular en la final del fútbol colombiano, pues Alexander Domínguez será fijo en el torneo continental.