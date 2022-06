Alexander Mejía, tercer ciclo con Nacional para sumar vuelta olímpica

Ni en sus sueños más dulces había podido imaginar la huella tan grande que Alexander Mejía ha dejado en Atlético Nacional. El barranquillero sumó su noveno título en tres etapas con los verdolagas. Ya son cuatro Ligas, dos Copas Colombia, dos Superligas y la Copa Libertadores de América.



El barranquillero a punta de trabajo, esfuerzo y seriedad, no se achicó a la responsabilidad de conducir a este equipo nuevamente a la gloria.

“Ha sido positivo las experiencias en Nacional, en esta tercera que tengo se repite una nueva final, estoy feliz de vivirla. Ha sido positivo todo lo que he vivido. No he tenido tanta continuidad, pero desde afuera, lo he vivido, lo sufro igual como si estuviera jugando, dándole una buena comunicación a los compañeros y cuando tocaba jugar algunos minutos, siempre hay una buena disposición”, indicó Mejía.



En cuanto a la retrospectiva que hace, el volante de 33 años comentó que “este es un grupo que de verdad se ha hecho fuerte a la hora de estos momentos. Hemos pasado dificultades, desde que el profesor Alejandro (Restrepo) conformó este grupo, no nos fue tan bien al principio, pero luego agarramos una solidez en lo defensivo y en lo ofensivo que nos dio esa posibilidad de estar aquí. Agradecerle a ese cuerpo técnico”.



Finalmente, Alexander agradece la gestión que Hernán Darío Herrera realizó con este grupo para llevarlo a lo más alto. “El profesor (Hernán Darío) Herrera, agarró el equipo en un momento difícil, caído anímicamente, y con su experiencia nos ayudó a levantarnos. Ahora es un equipo que contagia al hincha”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8