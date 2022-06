‘Hablen con los árbitros y que ellos se encarguen de agilizar’: Mejía

Uno de los temas más polémicos en los últimos días ha sido el tiempo efectivo de juego que se disputa en los partidos de la Liga I-2022. Alexander Mejía habló sobre el tema y compartió los momentos difíciles que pasaron algunos jugadores de Atlético Nacional en los últimos dos juegos de los cuadrangulares, contra Millonarios en Bogotá y frente a Junior.



“A nosotros nos dieron una estadística, y no quiero que suene a excusa ni nada por el estilo. Juan Camilo Chaverra de Bucaramanga tardaba entre 7 y 8 segundo para sacar. Nosotros nunca nos quejamos que si hacían tiempo, eso es una excusa. Estamos en la final, haciendo tiempo, no haciendo tiempo, estamos en la final, lo demás son palabras vacías”, remarcó Mejía.

Además, “así de claro, con nuestra propuesta, como sea estamos en la final y lo demás queda en el olvido. Todo el mundo se queja, habla el técnico de Junior (Juan Cruz Real), habla (Alberto) Gamero, ya, estamos en la final. Lo que pasó, pasó, ya no podemos retroceder nada. Si no les gusta que un equipo queme tiempo, hablen con los árbitros y que ellos se encarguen de agilizar el juego. Nosotros estamos tratando de agilizar el juego, pero cada vez que vamos a sacar, el VAR revisa todo. Entonces ¿qué acelere hay? Nos acomodamos a lo que el VAR diga”.



En cuanto a la situación de salud de algunos jugadores en los últimos partidos, Alexander comentó que “teníamos más de seis jugadores que pasamos momentos difíciles en Bogotá, muchos con fiebre, diarrea, un montón de situación. El periodista no lo sabía, los árbitros no lo sabían, pero esto es de valorar el esfuerzo, el ímpetu y las ganas de salir a la cancha. Todavía no nos hemos recuperado bien. Pero aquí todo el mundo se queja, hablan que hacen tiempo, que en Barranquilla Kevin Mier se quitó los zapatos, en fin”.



Finalmente, el volante habló sobre la doble competencia que tendrá su rival en la final Deportes Tolima, que luego de terminar la Liga I-2022, deberá atender la llave de octavos de final de Copa Libertadores contra Flamengo de Brasil, instancia donde no estaba desde 1982.



“Me imagino que Tolima va a dosificar esfuerzos, van a enfrentar a un equipo grande de Sudamérica como Flamengo, están ante una gran oportunidad de pasar una llave y están mirando todo lo que implica este ida y vuelta de la final, para arrancar bien en Copa contra Flamengo. Ellos tienen una nómina amplia, jugadores que pueden hacer variantes sin inconvenientes, con un técnico inteligente que han hecho cosas importantes, se reforzaron bien y ojalá nos puedan representar bien en el torneo internacional. Nosotros competiremos con lo que ellos puedan poner y lo que nosotros podamos colocar”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8