Alerta por Edwin Cardona: lesión de tobillo muy cerca del clásico

América de Cali no pudo con Envigado FC en partido pendiente de la fecha 6 de la Liga BetPlay II-2023. El resultado no le sirve al equipo escarlata, pues hay discusiones sobre el proceso del técnico Lucas González y no llegan los buenos resultados ni se consolida la idea de juego en el equipo.



Además, las malas decisiones arbitrales también lo complican, pues este miércoles no le pitaron un penalti en una jugada polémica.



Como si fuera poco, las lesiones han aquejado al equipo escarlata. En este partido no fue la excepción, pues tres jugadores salieron lastimados. Y el que encendió las alarmas fue Edwin Cardona, quien salió al final del juego cojeando, con mucho dolor y ayudado para poder caminar.



🚨 Edwin Cardona del @AmericadeCali no pudo salir por sus propios medios del terreno de juego y con muestras de dolor tras finalizar el juego ante @EnvigadoFC pic.twitter.com/CRANBTbYG8 — Los Campeones FM (@LosCampeonesFM) September 6, 2023

El técnico Lucas González confirmó la lesión de Cardona, diciendo que Edwin salió muy lastimado de su tobillo y casi no podía caminar. La noticia se recibe con preocupación, pues el próximo domingo 10 de septiembre América enfrenta a Deportivo Cali en la fecha de clásicos (10ª jornada) de la Liga II.



“Es una lástima las lesiones, porque nos condicionan, esto es consecuencia del calendario. Contra Santa Fe perdimos dos jugadores; siguiente partido vamos a Santa Marta y también perdemos dos jugadores; dos días, contra Alianza, sacamos a Jáder; hoy pierdo dos jugadores…tres porque Edwin Cardona ahora no puede caminar. Terminó saliendo casi cargado del campo, vamos a ver cómo está del tobillo”, aseguró el entrenador Lucas González.