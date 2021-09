'Los rivales se preparan y Pasto hizo buena propuesta': DT de Nacional

Atlético Nacional no logró una noche inspirada y terminó empatando 1-1 con Deportivo Pasto, por la fecha 11 en la Liga II-2021. Tras su segunda igualdad en el campeonato, el técnico Alejandro Restrepo y Danovis Banguero hablaron en conferencia de prensa, donde ponderaron el nivel de su rival y aceptaron lo que deben mejorar para los próximos encuentros.



“En el primer tiempo, Pasto tuvo una gran densidad y presión en el campo. Nosotros colectivamente tuvimos variantes, pero nos faltó ser efectivos. En el primer tiempo generamos opciones, llegó el gol y aunque parecía que podíamos competir así, en el segundo tiempo bajamos el ritmo. Buscamos alternativas para buscar alguna ventaja, pero ellos en su beneficio, no logramos vulnerarlos”, indicó Restrepo.



En cuanto a las variantes en ataque, el entrenador verdolaga destacó que “contamos con varias alternativas ofensivas, tanto así, que terminamos con dos delanteros ‘9’ y Dorlan (Pabón) por detrás. El contar con Dorlan y su capacidad, con otros jugadores que pueden jugar por dentro, son variedades que nos pueden brindar”.



Además, precisó que “los rivales se preparan para competirnos y Pasto hizo una buena propuesta de juego, donde desde su postura nos supieron igualar. Debemos mejorar la ubicación de nuestros jugadores, por momentos lo hicimos bien, pero hay que ser más constantes. También debemos optimizar las estructuras de juego y creo que, a partir de eso, debemos crecer”.



Sobre el aspecto mental de sus dirigidos y si hay algún tipo de exceso de confianza, el técnico antioqueño resaltó que “hay que entender que el fútbol cuenta con un componente socioafectivo y hay una parte emocional que cuenta. Por la manera de jugar el equipo rival, nos llevaron a tomar decisiones que nos costó, por eso debemos trabajar para que estas situaciones sean favorables”.



Finalmente, el técnico opinó que “contamos con un grupo muy maduro, vinimos con el compromiso de sumar. Pero nos encontramos con un rival que, en su forma, sacó un buen resultado para ellos. Debemos ocuparnos en los tiempos que tenemos para optimizar en la idea de juego, desde la individualidad, podamos mejorar en la parte colectiva”.



Por su parte, Danovis Banguero recalcó lo que deberán mejorar en la parte de atrás. “El aporte defensivo no fue bueno, nos faltó ser precisos, nos desesperamos y ellos cortaron mucho el juego, nos dejamos llevar a una zona de fricción y no era lo que trabajamos. Hay que mejorar en ese aspecto y en la parte de ataque. El gol que recibimos fue un error de todos, porque este estilo de juego lleva sus riesgos, creemos en esta idea y sabemos que podemos llegar a conseguir cosas importantes”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8