Alejandro Restrepo confiesa: adiós a Pereira, interés de Junior y más

El futuro de Alejandro Restrepo está en el limbo. Pero no uno sin norte o sin opciones, sino uno que requiere reflexión.

Así lo contó en charla con Planeta fútbol de Antena 2, en la que reveló las verdaderas razones de su salida de Deportivo Pereira, tras darle la primera estrella de su historia y firmar una gran campaña en Copa Libertadores.



"Hubo opciones antes, en mitad de año y cuando ganamos el título. Nuestro contrato inicialmente iba hasta mitad de año del 2023 y ahora no es una renuncia", dijo.



"Les manifesté a los directivos la no renovación porque decidimos como cuerpo técnico tomarnos un espacio corto para tomar una buena decisión de dar nuestro próximo paso, eso dejando claro que todavía no hay acuerdo con ningún club", añadió.



De esta manera, ahora, como agente libre, está analizando opciones. La primera de la que se ha hablado viene de Barranquilla: "Lo de Junior, hasta ahora, son algunos rumores, siempre he intentado ser muy respetuoso con los equipos, especialmente de aquellos que tienen entrenador porque sé lo que se siente", se limitó a decir el DT.



¿Y si no fuera Junior? "En el exterior hay sondeos, pero no conversaciones directas con clubes. Quiero aclarar nuevamente que no hay conversación, ni preacuerdo con algún equipo", concluyó.