‘Destaco la valentía de nuestros jugadores’: Alejandro Restrepo

Atlético Nacional consiguió su tercer empate sin goles de manera consecutiva en la Liga II-2021. Los verdolagas no fueron eficaces en un partido muy disputado contra un Medellín que se jugaba la clasificación, pero no le alcanzó. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo analizó el desempeño de sus dirigidos de cara al tramo final del campeonato.

“Nosotros con el grupo de jugadores sentimos que, ante no conseguir tres puntos, no somos conformistas. Sentimos que, desde el juego, a pesar que no fuimos profundos en el primer tiempo, pudimos someter al rival. Nos costó 15-20 minutos de meternos al juego. Son partidos de finales, Medellín se jugaba el todo por el todo, su clasificación, nosotros también sentimos el rigor del rival. Pero destaco el pundonor, la competitividad y la valentía de nuestros jugadores, para lograr el arco en cero, competir en el juego aéreo y anotar que logramos cuatro opciones de gol en el segundo tiempo que nos pudo dar la victoria. Es un mérito a lo que estamos creciendo y que esto nos sirva de cara a un futuro cercano”, indicó.



Sobre la ausencia de gol en los últimos tres juegos de Liga, comparando la goleada a mitad de semana por Copa contra Pereira, Restrepo señaló que “es la misma base del equipo que disputó estos últimos partidos. si no generáramos estaríamos preocupados. Más allá de la fluidez de juego, somos peligrosos por la calidad de nuestros jugadores, por las interacciones que podemos lograr, es cuestión de enfocarnos, que los goles de la Copa los hizo el mismo equipo y por la buena labor de la defensa que lleva varios partidos sin que nos marquen”.



El estratega valoró el trabajo de los jóvenes del plantel. Por citar algunos, Kevin Mier, Nelson Palacio y Jímer Fory disputaron su primer clásico antioqueño como profesionales. “Fue muy bonito disputar este clásico con 10 jugadores formados en el club, teníamos ocho o nueve jugadores convocados menores de 23 años y eso habla de la proyección que tiene este grupo y lo que Nacional está haciendo en el fútbol formativo. Es valorar, competir en este nivel con este grupo de jugadores experimentados que cada día aprendan más”.



Entrando al análisis del juego, el técnico declaró que “no fuimos profundos y nos faltó finalizar. Hay que corregir detalles que nos ayuden a mejorar. Debemos aprovechar esta última semana larga de trabajo para afrontar lo que viene”.



Sobre la decisión para habilitar a Jefferson Duque y Danovis Banguero para este partido, Restrepo explicó que “queremos ratificar la confianza que tenemos en el plantel. Tomamos la decisión que Aldair Quintana y Jarlan Barrera pagaran la sanción y los que entraron lo hicieron bien. Luego son disposiciones de estrategias”.



Analizando el futuro cercano en la Liga, Alejandro comentó que “de cara a lo que viene, miramos de manera positiva lo que podemos hacer. Conscientes que debemos mejorar, especialmente en el último tercio en el pase o en la definición. Sabemos que el formato cambia y en cada partido debemos sumar de a tres. Sentimos que la pelota quieta es algo que nos enfocamos. Tenemos buenos cobradores, Medellín es un equipo fuerte en defensa y ataque con pelota parada y no tuvimos mucho. Es importante tenerlo de alternativa”.



Finalmente, ponderó el trabajo de los arqueros de Nacional, en este caso, la labor de Kevin Mier en su primer clásico antioqueño: “Creo en la convicción de las instituciones, cuando trajo a Aldair Quintana fue por el seguimiento que le hicieron. Lo de Kevin Mier es muy bueno, pero no me sorprende. Tiene varios ciclos de Selección y experiencia en segunda división”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8