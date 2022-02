Alejandro Restrepo, preocupado por la falta de eficacia en Nacional

Atlético Nacional empató contra Alianza Petrolera por la sexta fecha en la Liga I-2022. Los verdolagas no lograron ser eficaces y eso lo lamentó el técnico Alejandro Restrepo en conferencia de prensa.



“Resalto al equipo que siempre quiere jugar, hace parte de nuestra esencia. En los últimos cinco partidos, Alianza Petrolera no hizo sistema con cinco defensas, lo identificamos con la alineación, hicimos ajustes y se dieron. Pasa que con esa superioridad, muchos jugadores quedaron al frente del arco, muchos quisieron aprovecharla, pero no entró. Fue una alternativa”, señaló Restrepo.



Además, “tenemos que valorar lo gran profesional que es Jhon Duque. Se ha ido incorporando a la idea de juego y sabemos que nos va a dar mucho. Pero por decisiones, optamos por otros jugadores. No solo Gio, sino los demás hombres de mitad hacia adelante tienen mucho talento. Él ha dicho que debe ponerse a punto en lo físico y atlético en cancha. Cada vez lo vemos mejor, tiene un talento enorme y creemos en su talento”.



En cuanto al desempeño en el juego aéreo, Restrepo opinó que “más que el juego aéreo, a la pelota parada. Donde hemos mejorado. Llevamos más de 75 minutos sometiendo al rival y dependiendo de la situación de partido, es donde actuamos. Cuando tuvimos claro, intentamos conectar al área”.



Pensando en lo que viene por la Copa Libertadores, el estratega comentó que “siento que como club, tenemos la ventaja de competir con varios partidos y que estamos expresando en el campo, el fútbol que queremos, siendo eficientes. Debemos mejorar la eficacia y poner el plantel a punto para la Copa Libertadores. Nosotros partimos de una estructura y a partir de ahí, hacemos modificaciones. Unas veces jugamos con extremos a perfil cambiado, empleando interacciones que hay que ajustar. El equipo está teniendo una idea más clara y estamos tranquilos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8