Un DT orgulloso: Alejandro Restrepo habló del buen momento de Nacional

Un gran momento vive Atlético Nacional en la Liga II-2021, quienes llegaron a 19 puntos de 21 posibles, liderando la tabla en el campeonato e igualando en puntos con Millonarios en la reclasificación, con ventaja en su serie de octavos de final en la Copa Colombia contra Patriotas y siendo un equipo consistente en resultados pese a las ausencias por convocatorias a Selección Colombia y lesiones.



Al final del 1-0 sobre Águilas Doradas, el técnico Alejandro Restrepo y el central argentino Emmanuel Olivera analizaron esta nueva alegría para los verdolagas en el Atanasio.



“El balance es positivo contra un rival que tiene una idea de juego clara, con jugadores de experiencia que conoce como afrontar esta clase de partidos. Nos complicó en algunos errores nuestros, pero quisimos jugar en todo momento, generando superioridades especialmente en la mitad de la cancha y el último tercio, de ahí vienen las mejores jugadas de más nuestras y llegó el gol. Me quedo con lo bueno, siempre hay cosas por mejorar, pero el balance es positivo”, declaró el técnico Restrepo.



Además, “me corresponde hablar del equipo que es líder, hay que seguir trabajando para seguir arriba y haciéndolo de la mejor manera. Debemos seguir con esa humildad, ese sacrificio, sacar el cero en nuestro arco y estar enfocados en lo que buscamos”.



En cuanto a la ausencia del delantero samario Ruyeri Blanco en el banco de suplentes y que sea el único refuerzo sin haber debutado en competencia, el estratega Restrepo explicó que “Ruyeri (Blanco) hizo parte de los convocados, al igual que en el partido de Copa anterior. Él compite por una posición en el equipo, viene entrenando de la mejor manera. Con su esfuerzo y sus ganas, tendrá un lugar en el equipo”.



Sobre la función de elementos ofensivos como Yeison Guzmán, Jarlan Barrera y Alex Castro, el técnico antioqueño comentó que “Yeison (Guzmán), Jarlan (Barrera) y Alex (Castro) por momentos cumplieron, entendieron que teníamos que hacer superioridad, aportaron en el control del juego, en la secuencia de pases y destaco el compromiso colectivo, el deseo de recuperar la pelota, para ir a presionar y en todo lo global que aporta el equipo”.



Por su parte, Emmanuel Olivera, quien reapareció en este juego tras superar molestias físicas, señaló que “en lo personal me he sentido bien, a pesar que he tenido varios días sin entrenar, poniéndome a punto para ver cuando me toque y hacerlo de la mejor manera. Me siento contento con los compañeros en defensa y en general, con todo el equipo. Hemos mejorado mucho defensivamente, hay que seguir trabajando con humildad y siendo mejores en cada partido”.



Olivera, felicitó la buena labor de todos sus compañeros a lo largo del presente campeonato. “El grupo está trabajando de una manera impresionante, es el fruto de lo que hacemos durante la semana. Todavía no hemos logrado nada, estamos enfocado en lo que queremos y cada triunfo es importante”.



Finalmente, el técnico Restrepo opinó sobre el remate del partido, donde no aprovecharon la superioridad numérica y terminaron sufriendo más de la cuenta. “Hubo dos o tres jugadas puntales en donde estuvimos mal parados, debo destacar el trabajo de Aldair (Quintana) con atajadas puntuales, el juego aéreo frente a rivales muy fuertes. Hay que ser más tranquilos a la hora de cerrar los juegos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8